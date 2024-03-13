Реакция Семина на увольнение Ивича из «Краснодара»

Юрий Семин высказался о решении руководства «Краснодара» отправить в отставку главного тренера Владимира Ивича.

«У «Краснодара» руководитель, который содержит команду. Галицкий – единственный руководитель, поэтому он принимает решения.

У тренера всегда есть задачи, которые нужно выполнять. По всей видимости, задачи не до конца были выполнены: поражение в Кубке и потеря лидирующей позиции в чемпионате.

Когда у нас наступает большая зимняя пауза, то большинство тренеров, которые не работали в России, этот этап подготовки проводят не лучшим образом. Наверное, это касается и Ивича.

Например, Семак каждый раз набирает как раз после долгого перерыва. То же самое касается и «Спартака». Перед решающим циклом у них был отпуск больше, чем у других команд.

Правильным было решение уволить Ивича или нет – турнирная таблица определит в конце сезона. Критерий оценки работы тренера следующий: титулы – либо они есть, либо их нет.

Ещe один важный фактор, который должны определять руководители – растут и прогрессируют молодые игроки, которые будут ведущими на своих ролях», – заявил Сeмин.