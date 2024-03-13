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    Реакция Семина на увольнение Ивича из «Краснодара»

    Юрий Семин высказался о решении руководства «Краснодара» отправить в отставку главного тренера Владимира Ивича.

    «У «Краснодара» руководитель, который содержит команду. Галицкий – единственный руководитель, поэтому он принимает решения.

    У тренера всегда есть задачи, которые нужно выполнять. По всей видимости, задачи не до конца были выполнены: поражение в Кубке и потеря лидирующей позиции в чемпионате.

    Когда у нас наступает большая зимняя пауза, то большинство тренеров, которые не работали в России, этот этап подготовки проводят не лучшим образом. Наверное, это касается и Ивича.

    Например, Семак каждый раз набирает как раз после долгого перерыва. То же самое касается и «Спартака». Перед решающим циклом у них был отпуск больше, чем у других команд.

    Правильным было решение уволить Ивича или нет – турнирная таблица определит в конце сезона. Критерий оценки работы тренера следующий: титулы – либо они есть, либо их нет.

    Ещe один важный фактор, который должны определять руководители – растут и прогрессируют молодые игроки, которые будут ведущими на своих ролях», – заявил Сeмин.

    • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
    • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
    • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
    • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1710348850
    ...вроде всё по делу сказал, прописные истины. Только на пользу или на вред это, время, игра и таблица покажет...
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