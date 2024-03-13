Радимов констатировал провал сезона для «Спартака»: «При Зареме такого не было»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о происходящем в «Спартаке» и перспективах команды на остаток сезона-2023/24.
«Выскажу крамольную мысль, что при Зареме не происходило того, что сейчас происходит. И она хотя бы говорила, что происходит.
А сейчас Промеса нет, и никто ничего не говорит. Поле испортили, а Мор говорит – форс-мажор…
Отпустите Абаскаля, поставьте нового тренера, или дайте кому-то временно поработать. Ну не хочет он здесь работать.
До «Оренбурга» ему дадут поработать? Ну, ок, «Оренбург», может, проскочат. А дальше в чемпионате что-то изменится? Нет.
Сезон провален. Может, за Кубок поборются, но я сильно сомневаюсь, что с таким настроем это получится», – заявил Радимов.
- «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.
- Весной команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и уступила «Факелу» (0:2).
- Абаскаля могут уволить во время паузы на матчи сборных.