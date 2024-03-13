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    • Радимов констатировал провал сезона для «Спартака»: «При Зареме такого не было»

    Радимов констатировал провал сезона для «Спартака»: «При Зареме такого не было»

    Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о происходящем в «Спартаке» и перспективах команды на остаток сезона-2023/24.

    «Выскажу крамольную мысль, что при Зареме не происходило того, что сейчас происходит. И она хотя бы говорила, что происходит.

    А сейчас Промеса нет, и никто ничего не говорит. Поле испортили, а Мор говорит – форс-мажор…

    Отпустите Абаскаля, поставьте нового тренера, или дайте кому-то временно поработать. Ну не хочет он здесь работать.

    До «Оренбурга» ему дадут поработать? Ну, ок, «Оренбург», может, проскочат. А дальше в чемпионате что-то изменится? Нет.

    Сезон провален. Может, за Кубок поборются, но я сильно сомневаюсь, что с таким настроем это получится», – заявил Радимов.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.
    • Весной команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и уступила «Факелу» (0:2).
    • Абаскаля могут уволить во время паузы на матчи сборных.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1710345798
    ...дома, детям советы давать будешь...
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    Опорник1984
    1710351211
    Так пусть сам уходит. Он же ждет когда его уволят. что бы не устойку получить.
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