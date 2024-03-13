Главу «Зенита» спросили, как клуб действовал бы в ситуации с Промесом

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ушел от ответа на вопросы о Квинси Промесе.

29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

Он не смог вернуться в Россию из ОАЭ и пропустил уже 2 матча «Спартака».

Эмираты могут выдать Промеса Нидерландам, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

– Будь Промес у вас в команде, как бы вы с ним поступили?

– Это вопрос теоретический. Мы практики, а не теоретики.

– А если бы вы были на месте руководителей «Спартака»?

– По счастью, я не на месте руководителей «Спартака».