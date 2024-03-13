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    • Главу «Зенита» спросили, как клуб действовал бы в ситуации с Промесом

    Главу «Зенита» спросили, как клуб действовал бы в ситуации с Промесом

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ушел от ответа на вопросы о Квинси Промесе.

    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Он не смог вернуться в Россию из ОАЭ и пропустил уже 2 матча «Спартака».
    • Эмираты могут выдать Промеса Нидерландам, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

    – Будь Промес у вас в команде, как бы вы с ним поступили?

    – Это вопрос теоретический. Мы практики, а не теоретики.

    – А если бы вы были на месте руководителей «Спартака»?

    – По счастью, я не на месте руководителей «Спартака».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии (8)
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    Spirit_78
    1710338741
    Правильно, пусть мясные сами разруливают то, во что вляпались.
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    NewLife
    1710338970
    Правильные ответы гадюшнику !
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    alex1951
    1710339307
    Дипломат ,однако......
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    волчарик
    1710339863
    В кои то веки адекватный ответ.
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    Project Бабангида
    1710340371
    скорей от пуль уворачивался. хотя думаю как и в спартаке сработал бы принцип - своих не бросаем
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    ...уефан
    1710340900
    ...у него пол команды контрабасом занимается. Что он может сказать?)...
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    Skull_Boy
    1710341489
    Отмазали бы в тихую, как Денисова, то за драки в клубах и ресторанах по пьяни, то за гонки от ДПС
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