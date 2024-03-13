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    Защитник «Зенита» рассказал, как противостоять Месси

    Зимний новичок «Зенита» Нино поделился воспоминаниями о матче между сборными Бразилии и Аргентины (0:1).

    Он ответил, какие защитнику нужны качества, чтобы противостоять Лионелю Месси.

    - Каково это – ​опекать Месси? И как сделать это так, чтобы не позволить ему отличиться результативным действием?

    - Чувство, словно ты постоянно должен быть на пределе своей концентрации и внимания. Нужно быть безупречным тактически, технически, в плане скорости и чтения игры. Ты должен пытаться предсказывать развитие событий.

    Помню, что я всe время старался накрывать Месси еще до получения им мяча, чтобы максимально мешать ему. И это было очень сложно, потому что перед тобой человек, способный удивить тебя каким угодно футбольным решением, непредсказуемым и неуловимым.

    Он в одиночку может обыграть двух-трех соперников, поэтому ты всегда должен быть сфокусирован на сто процентов.

    Дело ведь в том, что никому не удается полностью закрыть его! Но если бы кому-то это удалось, то, вероятнее всего, благодаря приведенному мной набору требований.

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    Источник: сайт «Зенита»

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