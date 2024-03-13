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    В «Спартаке» прояснили ситуацию с Промесом

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как обстоят дела у Квинси Промеса.

    • 29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.
    • Он не смог вернуться в Россию из ОАЭ и пропустил уже 2 матча «Спартака».
    • Эмираты могут выдать Промеса Нидерландам, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

    «Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время.

    Клуб находится в контакте с представителями игрока», – сообщил Зеленов.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:47
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1710328843
    ...и это называется, прояснили ситуацию?!...
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    zigbert
    1710329801
    Ясности мало. Сейчас бы Промес как раз и пригодился бы Спартаку.
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    NewLife
    1710330303
    "Дмитрий Зеленов рассказал" Такие рассказы являются неуважением болельщиков, но скорее всего желтый Sports.ru переврал ответ, суть которого была идите нах))
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    guron88
    1710330807
    Промес вне игры. И видимо, это на долго.
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    rash1959
    1710331893
    Создаётся впечатление, что ПИСЕЦ ...
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    Опорник1984
    1710332011
    Да фиг с ним с Промесом. Завтра проиграем Оренбургу, рыжего за борт, Ивича назначают главным. Вот где интрига.
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