В «Спартаке» прояснили ситуацию с Промесом

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как обстоят дела у Квинси Промеса.

29 февраля футболиста задержали в Дубае из-за побега с места ДТП.

Он не смог вернуться в Россию из ОАЭ и пропустил уже 2 матча «Спартака».

Эмираты могут выдать Промеса Нидерландам, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять еще некоторое время.

Клуб находится в контакте с представителями игрока», – сообщил Зеленов.