Зарема высказалась об Ивиче, «Краснодаре», «Спартаке» и «Зените»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о расторжении контракта «Краснодаром с главным тренером Владимиром Ивичем.

«Увольнять Ивича из «Краснодара» посреди самого успешного сезона в истории клуба – это самодурство. Еще большим самодурством будет назначить Ивича в «Спартак».

Сколько лет «Краснодар» не может выиграть ни один трофей? Не знаю, кто у них спортивный директор, но финансов влито очень прилично, а результаты абсолютно не соответствуют. Стадион стадионом, парк парком, но это футбольный клуб в первую очередь.

«Спартак» и «Краснодар» просто сами расстелили красную дорожку ко всем трофеям «Зениту» в год, когда петербургский клуб показывает блеклую игру. Не нужны даже поддержка и подстраховка сверху», – сказала Салихова.