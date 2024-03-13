Зарема высказалась об Ивиче, «Краснодаре», «Спартаке» и «Зените»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о расторжении контракта «Краснодаром с главным тренером Владимиром Ивичем.
«Увольнять Ивича из «Краснодара» посреди самого успешного сезона в истории клуба – это самодурство. Еще большим самодурством будет назначить Ивича в «Спартак».
Сколько лет «Краснодар» не может выиграть ни один трофей? Не знаю, кто у них спортивный директор, но финансов влито очень прилично, а результаты абсолютно не соответствуют. Стадион стадионом, парк парком, но это футбольный клуб в первую очередь.
«Спартак» и «Краснодар» просто сами расстелили красную дорожку ко всем трофеям «Зениту» в год, когда петербургский клуб показывает блеклую игру. Не нужны даже поддержка и подстраховка сверху», – сказала Салихова.
- Ивич работал с «Краснодаром» с 4 января 2023 года.
- «Быки» во вторник, 12 марта, проиграли «Химкам» (0:2) и вылетел из Кубка России.
- После возобновления сезона «Краснодар» потерпел поражения в двух матчах, а еще одна встреча закончилась ничьей.
- В РПЛ «Краснодар» опустился на второе место. У команды 39 очков после 20 туров, она отстает на 1 очко от «Зенита».
- Ивича называют кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.
- «Спартак» идет 6-м с отставанием в 9 очков от «Зенита».