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    • Зарема высказалась об Ивиче, «Краснодаре», «Спартаке» и «Зените»

    Зарема высказалась об Ивиче, «Краснодаре», «Спартаке» и «Зените»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о расторжении контракта «Краснодаром с главным тренером Владимиром Ивичем.

    «Увольнять Ивича из «Краснодара» посреди самого успешного сезона в истории клуба – это самодурство. Еще большим самодурством будет назначить Ивича в «Спартак».

    Сколько лет «Краснодар» не может выиграть ни один трофей? Не знаю, кто у них спортивный директор, но финансов влито очень прилично, а результаты абсолютно не соответствуют. Стадион стадионом, парк парком, но это футбольный клуб в первую очередь.

    «Спартак» и «Краснодар» просто сами расстелили красную дорожку ко всем трофеям «Зениту» в год, когда петербургский клуб показывает блеклую игру. Не нужны даже поддержка и подстраховка сверху», – сказала Салихова.

    • Ивич работал с «Краснодаром» с 4 января 2023 года.
    • «Быки» во вторник, 12 марта, проиграли «Химкам» (0:2) и вылетел из Кубка России.
    • После возобновления сезона «Краснодар» потерпел поражения в двух матчах, а еще одна встреча закончилась ничьей.
    • В РПЛ «Краснодар» опустился на второе место. У команды 39 очков после 20 туров, она отстает на 1 очко от «Зенита».
    • Ивича называют кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля.
    • «Спартак» идет 6-м с отставанием в 9 очков от «Зенита».

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии (16)
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    АлексМак
    1710323938
    Интересно, а много кто серьёзно здесь воспринимает эту бабенцию- выскочку?
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    Алексей З
    1710324455
    Это представитель семьи , которые за 17 лет в клубе выиграли 2 титула, учит других. пипец.
    Ответить
    restrikof
    1710324518
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
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    Cleaner
    1710324725
    Стадион стадионом, парк парком, но это футбол БИЗНЕС в первую очередь. Клуб должен приносить прибыль. Галицкого что то не устраивало в отношениях с Ивичем, он его и уволил. Кому что то не нравится, создайте свой клуб, сделайте его претендентом на чемпионство и потом решайте, что делать с тренерами!
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    Al Nikki
    1710325829
    Деваха прям знает что говорит, в кое веки из её уст путнее полилось...
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    SLADE2019
    1710326448
    Согласен, Зареме не следует лезть в чужой огород. Во всяком случае не ей уж точно. Разочаровала в этот раз, а я ее хвалить начал. Рановато, видно. Что касается непосредственно Краснодара, то гендир у них Хашиг, если не ошибаюсь. Вот ему почему то я не доверяю.
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    Вомбат
    1710327260
    Краснодар - сугубо частный клуб, и именно за это его любят россияне. Как его хозяин хочет, так он и делает. Он уже несколько раз говорил, что не нужно ему чемпионство, если игра от обороны. Он хочет видеть атаку. И потому он использовал первый удобный повод (поражение от Химок - результат функционального спада у Сперцяна), чтобы уволить тренера, который поставил в команде не нравящийся ему футбол. Нам не стоит обсуждать это, потому что на упертых одиночек общественное мнение не влияет. Обсуждать имеет смысл только коллективные решения. За удовольствие прогнать Ивича Галицкий заплатит 1.5 млн евро. Никто ведь не жалеет его деньги, так нечего жалеть и об упущенном золоте Краснодара.
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    guron88
    1710330650
    После зимней межгалактической паузы, напор и расчётливость Краснодара, куда-то испарились. Видимо пришло время, что-то решать. Хозяева клуба поступили вот - так. Время покажет пошло ли это на пользу...
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