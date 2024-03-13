«Краснодар» провел предварительные переговоры с одним из кандидатов на место главного тренера

Руководство «Краснодара» провело предварительные переговоры с Мурадом Мусаевым после игры 19-го тура РПЛ (1:1). По данным «РБ Спорт», сейчас специалист находится в Краснодаре и готов возглавить команду до конца сезона.

Мусаев возглавлял краснодарцев с 2018 по 2021 год. В системе клуба он работал с 2005 года.

С 2021 по 2024 годы Мусаев работал в азербайджанском «Сабахе».

Последним клубом специалиста был азербайджанский «Сабах», с которым он работал с 2021 по 2024 год.

Ранее кандидатом на место главного тренера «Краснодара» был назван главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук.

«Краснодар» сегодня объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.

Команда занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 20 туров. Она уступает одно очко «Зениту».