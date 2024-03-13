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    • «Краснодар» провел предварительные переговоры с одним из кандидатов на место главного тренера

    «Краснодар» провел предварительные переговоры с одним из кандидатов на место главного тренера

    Руководство «Краснодара» провело предварительные переговоры с Мурадом Мусаевым после игры 19-го тура РПЛ (1:1). По данным «РБ Спорт», сейчас специалист находится в Краснодаре и готов возглавить команду до конца сезона.

    • Мусаев возглавлял краснодарцев с 2018 по 2021 год. В системе клуба он работал с 2005 года.
    • С 2021 по 2024 годы Мусаев работал в азербайджанском «Сабахе».
    • Последним клубом специалиста был азербайджанский «Сабах», с которым он работал с 2021 по 2024 год.
    • Ранее кандидатом на место главного тренера «Краснодара» был назван главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук.
    • «Краснодар» сегодня объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.
    • Команда занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 20 туров. Она уступает одно очко «Зениту».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:18
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1710321903
    Плюс Мусаева то что он молод.
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