Определен еще один кандидат на место главного тренера «Краснодара»

Мурад Мусаев включен в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Краснодара». По данным Legalbet, главным преимуществом экс-тренера «быков» является протекция президента и владельца клуба Сергея Галицкого. Также на выбор в пользу специалиста может повлиять его опыт игры в еврокубках.

Мусаев возглавлял краснодарцев с 2018 по 2021 год. В системе клуба он работал с 2005 года.

С 2021 по 2024 годы Мусаев работал в азербайджанском «Сабахе».

Последним клубом специалиста был азербайджанский «Сабах», с которым он работал с 2021 по 2024 год.

Ранее кандидатом на место главного тренера «Краснодара» был назван главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук.

«Краснодар» сегодня объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.

Команда занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 20 туров. Она уступает одно очко «Зениту».