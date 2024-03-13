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    • Определен еще один кандидат на место главного тренера «Краснодара»

    Определен еще один кандидат на место главного тренера «Краснодара»

    Мурад Мусаев включен в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Краснодара». По данным Legalbet, главным преимуществом экс-тренера «быков» является протекция президента и владельца клуба Сергея Галицкого. Также на выбор в пользу специалиста может повлиять его опыт игры в еврокубках.

    • Мусаев возглавлял краснодарцев с 2018 по 2021 год. В системе клуба он работал с 2005 года.
    • С 2021 по 2024 годы Мусаев работал в азербайджанском «Сабахе».
    • Последним клубом специалиста был азербайджанский «Сабах», с которым он работал с 2021 по 2024 год.
    • Ранее кандидатом на место главного тренера «Краснодара» был назван главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук.
    • «Краснодар» сегодня объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем.
    • Команда занимает второе место в РПЛ с 39 очками после 20 туров. Она уступает одно очко «Зениту».

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 11:50
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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1710320327
    Интересно , а кто "определителем" выступает , Ваня Карпов ?
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    DOCTOR PENALTY
    1710320714
    Если кто-то из этих двух придёт, то станет ясно: Галицкий выходит из игры. (
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    MazaiNN
    1710321019
    Странно что не пишут о Жозе. Или уже Кононова ещё предложите.
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