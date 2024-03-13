Талалаев прокомментировал победу «Химок» над «Краснодаром»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после матча 1/4 финала пути регионов Кубка России с «Краснодаром» (2:0) признал, что его команде пришлось бы сложнее, если бы гости играли основным, а не смешанным составом.

«Хорошая игра, было много борьбы. Нам удалось нейтрализовать игроков соперника, у нас получили практику те, кто не играл в Первой лиге. Обухов нас выручил, хотя не играл весной. В атаке хотелось больше креатива, в обороне сыграли хорошо.

В первые 20 минут у «Краснодара» было преимущество, а потом мы успокоились и во втором тайме обрели уверенность, были близки к третьему голу. Спасибо сопернику за то, что вышли смешанным составом. Если бы были их лидеры, было бы сложнее.

Выиграли за счет своих сильных сторон: быстрые выходы в атаку, пенальти заработали после хорошей комбинации. Ребята большие молодцы», – сказал Талалаев.