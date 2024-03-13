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    • Талалаев прокомментировал победу «Химок» над «Краснодаром»

    Талалаев прокомментировал победу «Химок» над «Краснодаром»

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после матча 1/4 финала пути регионов Кубка России с «Краснодаром» (2:0) признал, что его команде пришлось бы сложнее, если бы гости играли основным, а не смешанным составом.

    «Хорошая игра, было много борьбы. Нам удалось нейтрализовать игроков соперника, у нас получили практику те, кто не играл в Первой лиге. Обухов нас выручил, хотя не играл весной. В атаке хотелось больше креатива, в обороне сыграли хорошо.

    В первые 20 минут у «Краснодара» было преимущество, а потом мы успокоились и во втором тайме обрели уверенность, были близки к третьему голу. Спасибо сопернику за то, что вышли смешанным составом. Если бы были их лидеры, было бы сложнее.

    Выиграли за счет своих сильных сторон: быстрые выходы в атаку, пенальти заработали после хорошей комбинации. Ребята большие молодцы», – сказал Талалаев.

    • У «Краснодара» ничья и два поражения в трех матчах после возобновления сезона в этом году.
    • Команда потеряла лидерство в РПЛ и вылетела из Кубка России.
    • «Химки» лидируют в Первой лиге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:17
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    Комментарии (2)
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    paracetamol
    1710317956
    Талалаев прокомментировал победу «Химок»: повезло с пенальти!
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    DOCTOR PENALTY
    1710321143
    Хорошая игра - хорошие слова. Какая кухня, такая и песня. )*
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