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    • «Зенит» – «Динамо»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 13 марта

    «Зенит» – «Динамо»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, 13 марта

    В среду, 13 марта, в ответном матче стадии плей-офф Кубка России сыграют «Зенит» и «Динамо». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 20:15 (мск).

    «Зенит»

    На групповом этапе команда Сергея Семака заняла 1-е место в группе C, набрав в 6 играх 14 очков. «Зенит» становился обладателем Кубка России 4 раза.

    «Динамо»

    «Динамо» на групповом этапе в группе D заняло 2-е место, набрав 11 очков. Московский клуб был обладателем Кубка России лишь однажды – в 1995 году.

    Очные встречи

    Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба. Подопечные Марцела Лички, играя с 69-й минуты в меньшинстве, на 74-й смогли забить победный гол.

    • 29.11.23 «Динамо» – «Зенит» – 1:0 Кубок России;
    • 06.08.23 «Зенит» – «Динамо» – 2:3 РПЛ;
    • 22.04.23 «Зенит» – «Динамо» – 3:1 РПЛ;
    • 15.03.23 «Зенит» – «Динамо» – 1:1 (по пен. 4-5) Кубок России;
    • 17.09.22 «Динамо» – «Зенит» – 0:2 РПЛ.

    • Прогноз на матч «Зенит» – «Динамо»

    «Динамо» хорошо стартовало в РПЛ после перерыва, но против «Зенита» не устоит. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    paracetamol
    1710317899
    Зенит напихает 9-3!
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