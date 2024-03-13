В среду, 13 марта, в ответном матче стадии плей-офф Кубка России сыграют «Зенит» и «Динамо». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 20:15 (мск).
«Зенит»
На групповом этапе команда Сергея Семака заняла 1-е место в группе C, набрав в 6 играх 14 очков. «Зенит» становился обладателем Кубка России 4 раза.
«Динамо»
«Динамо» на групповом этапе в группе D заняло 2-е место, набрав 11 очков. Московский клуб был обладателем Кубка России лишь однажды – в 1995 году.
Очные встречи
Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба. Подопечные Марцела Лички, играя с 69-й минуты в меньшинстве, на 74-й смогли забить победный гол.
- 29.11.23 «Динамо» – «Зенит» – 1:0 Кубок России;
- 06.08.23 «Зенит» – «Динамо» – 2:3 РПЛ;
- 22.04.23 «Зенит» – «Динамо» – 3:1 РПЛ;
- 15.03.23 «Зенит» – «Динамо» – 1:1 (по пен. 4-5) Кубок России;
- 17.09.22 «Динамо» – «Зенит» – 0:2 РПЛ.
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Прогноз на матч «Зенит» – «Динамо»
«Динамо» хорошо стартовало в РПЛ после перерыва, но против «Зенита» не устоит. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.70.