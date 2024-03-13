В среду, 13 марта, в ответном матче стадии плей-офф Кубка России сыграют «Зенит» и «Динамо». Матч пройдет в Санкт-Петербурге, начало – в 20:15 (мск).

«Зенит»

На групповом этапе команда Сергея Семака заняла 1-е место в группе C, набрав в 6 играх 14 очков. «Зенит» становился обладателем Кубка России 4 раза.

«Динамо»

«Динамо» на групповом этапе в группе D заняло 2-е место, набрав 11 очков. Московский клуб был обладателем Кубка России лишь однажды – в 1995 году.

Очные встречи

Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба. Подопечные Марцела Лички, играя с 69-й минуты в меньшинстве, на 74-й смогли забить победный гол.

29.11.23 «Динамо» – «Зенит» – 1:0 Кубок России;

06.08.23 «Зенит» – «Динамо» – 2:3 РПЛ;

22.04.23 «Зенит» – «Динамо» – 3:1 РПЛ;

15.03.23 «Зенит» – «Динамо» – 1:1 (по пен. 4-5) Кубок России;

17.09.22 «Динамо» – «Зенит» – 0:2 РПЛ.

Прогноз на матч «Зенит» – «Динамо»

«Динамо» хорошо стартовало в РПЛ после перерыва, но против «Зенита» не устоит. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.70.