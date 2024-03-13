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    • «Родина» – «Урал»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, нижняя сетка, 13 марта

    «Родина» – «Урал»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, нижняя сетка, 13 марта

    В среду, 13 марта, «Родина» сыграет с «Уралом» в четвертьфинале нижней сетки Кубка России. Поединок начнут в 18:00 по московскому времени.

    «Родина»

    Москвичи в последних пяти матчах выиграли три встречи, сыграли вничью и потерпели поражение (в серии пенальти). «Родина», отметим, не проигрывает четыре матча подряд. Команда наколотила 11 голов, в среднем, по 2.20 мяча за матч, а пропустила 4 гола – в среднем по 0.8 мячей за игру.

    «Урал»

    Екатеринбуржцы в последних пяти матчах не одержали ни одно победы. Команда дважды сыграла вничью и потерпела три поражения кряду. «Урал» забил 5 голов или в среднем 1 мяч за игру, а пропустила команда 10 мячей – в среднем по 2 гола за поединок.

    Прогноз на матч «Родина» – «Урал»

    Команды встречались три раза, в которых по разу побеждали «Родина» и «Урал», а еще одна встреча закончилась ничьей.

    В предстоящей встрече нет явного фаворита, поэтому надежнее сделать ставку на количество забитых голов. Отметим, мы не ожидаем обилия мячей, поэтому поставим на ТМ 2.5 (1.60).

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    Источник: «Бомбардир»

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