В среду, 13 марта, «Родина» сыграет с «Уралом» в четвертьфинале нижней сетки Кубка России. Поединок начнут в 18:00 по московскому времени.

«Родина»

Москвичи в последних пяти матчах выиграли три встречи, сыграли вничью и потерпели поражение (в серии пенальти). «Родина», отметим, не проигрывает четыре матча подряд. Команда наколотила 11 голов, в среднем, по 2.20 мяча за матч, а пропустила 4 гола – в среднем по 0.8 мячей за игру.

Екатеринбуржцы в последних пяти матчах не одержали ни одно победы. Команда дважды сыграла вничью и потерпела три поражения кряду. «Урал» забил 5 голов или в среднем 1 мяч за игру, а пропустила команда 10 мячей – в среднем по 2 гола за поединок.

Прогноз на матч «Родина» – «Урал»

Команды встречались три раза, в которых по разу побеждали «Родина» и «Урал», а еще одна встреча закончилась ничьей.

В предстоящей встрече нет явного фаворита, поэтому надежнее сделать ставку на количество забитых голов. Отметим, мы не ожидаем обилия мячей, поэтому поставим на ТМ 2.5 (1.60).