Губерниев назвал тренера, который нужен «Спартаку»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, кто должен возглавить «Спартак» вместо Гильермо Абаскаля.

«Всплывают вообще какие‑то странные варианты… Я считаю, что следующий кандидат – Станислав Черчесов.

Мне кажется, что Станислав Саламович вдохнет жизнь в команду. Прекрасный тренер и мотиватор отличный, харизматичный дядька, который соскучился по работе.

С моей точки зрения он был бы не против возглавить «Спартак». Необходима такая, знаете, черчесовская встряска с красно‑белыми усами надежды», – заявил Губерниев.