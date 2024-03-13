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    Губерниев назвал тренера, который нужен «Спартаку»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, кто должен возглавить «Спартак» вместо Гильермо Абаскаля.

    «Всплывают вообще какие‑то странные варианты… Я считаю, что следующий кандидат – Станислав Черчесов.

    Мне кажется, что Станислав Саламович вдохнет жизнь в команду. Прекрасный тренер и мотиватор отличный, харизматичный дядька, который соскучился по работе.

    С моей точки зрения он был бы не против возглавить «Спартак». Необходима такая, знаете, черчесовская встряска с красно‑белыми усами надежды», – заявил Губерниев.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ после 20 туров.
    • Весной команда сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) и уступила «Факелу» (0:2).
    • Абаскаля могут уволить во время паузы на матчи сборных.

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    Источник: «Матч ТВ»

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