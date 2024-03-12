Карпин: «Мне не нравится тренировать в Москве»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, где ему предпочтительнее работать.

– Как атмосфера в Москве? Хотели бы тут чаще играть и тренировать?

– Хорошая, прекрасная атмосфера. Играть в Москве нравится, тренировать не нравится.

Нравится тренировать в Ростове. Но на выездах приходится приезжать и играть тут.