Карпин: «Мне не нравится тренировать в Москве»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, где ему предпочтительнее работать.
– Как атмосфера в Москве? Хотели бы тут чаще играть и тренировать?
– Хорошая, прекрасная атмосфера. Играть в Москве нравится, тренировать не нравится.
Нравится тренировать в Ростове. Но на выездах приходится приезжать и играть тут.
- Сегодня «Ростов» в Москве проиграл ЦСКА со счетом 0:2.
- Команда Карпина вылетела в Путь регионов Фонбет Кубка России.
- Тренер ранее работал в «Спартаке».
- Помимо «Ростова», он возглавляет сборную России.