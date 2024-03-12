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    Карпин: «Мне не нравится тренировать в Москве»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, где ему предпочтительнее работать.

    – Как атмосфера в Москве? Хотели бы тут чаще играть и тренировать?

    – Хорошая, прекрасная атмосфера. Играть в Москве нравится, тренировать не нравится.

    Нравится тренировать в Ростове. Но на выездах приходится приезжать и играть тут.

    • Сегодня «Ростов» в Москве проиграл ЦСКА со счетом 0:2.
    • Команда Карпина вылетела в Путь регионов Фонбет Кубка России.
    • Тренер ранее работал в «Спартаке».
    • Помимо «Ростова», он возглавляет сборную России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.03.2024 23:48
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