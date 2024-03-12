Карпин одним словом охарактеризовал новую форму сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о новой форме национальной команды.

«Для футболистов важно, чтобы форма была качественной и вызывала хорошие эмоции.

Думаю, производители справились. На сегодняшний день форма идеальна.

Форма красно-белая? Я уже давно не связан со «Спартаком». Буду ли связан? Не от меня зависит», – заявил Карпин.