Карпин одним словом охарактеризовал новую форму сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о новой форме национальной команды.
«Для футболистов важно, чтобы форма была качественной и вызывала хорошие эмоции.
Думаю, производители справились. На сегодняшний день форма идеальна.
Форма красно-белая? Я уже давно не связан со «Спартаком». Буду ли связан? Не от меня зависит», – заявил Карпин.
- Экипировка выполнена в сотрудничестве с российским брендом Jogel.
- Ранее форму для сборной производил немецкий adidas.
- Стоимость футболки – 5990 рублей.
- В марте россияне сыграют с Сербией и Парагваем.