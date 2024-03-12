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    • Карпин одним словом охарактеризовал новую форму сборной России

    Карпин одним словом охарактеризовал новую форму сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о новой форме национальной команды.

    «Для футболистов важно, чтобы форма была качественной и вызывала хорошие эмоции.

    Думаю, производители справились. На сегодняшний день форма идеальна.

    Форма красно-белая? Я уже давно не связан со «Спартаком». Буду ли связан? Не от меня зависит», – заявил Карпин.

    • Экипировка выполнена в сотрудничестве с российским брендом Jogel.
    • Ранее форму для сборной производил немецкий adidas.
    • Стоимость футболки – 5990 рублей.
    • В марте россияне сыграют с Сербией и Парагваем.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    Cleaner
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    Спартачи: - Валера, ВЕРИМ!!!...)))
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