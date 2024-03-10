Стала известна стоимость футболки сборной России

Официальная футболка сборной России от Jogel будет стоить 5990 рублей. Об этом сообщил основатель российского бренда Артур Мовсесян.

– 12 марта в магазинах российской сети Lamoda Sport, в том числе, онлайн, можно будет приобрести официальную футболку сборной России. Стоимость – 5990 рублей. Надеемся, что болельщики оценят такую демократичную цену и продажи будут такими, что мы не станем справляться с поставками.

– Вы не считаете, что шесть тысяч за футболку – это много?

– Это очень низкая цена. Посмотрите, за сколько продаются футболки известных европейских брендов – от 9 до 12 тысяч. При этом с технологической точки зрения, наша футболка не уступает футболкам, в которых, например, сборная Аргентины выигрывала ЧМ-2022. В футболках из такого же материала выступают «Барселона», «ПСЖ».