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    Стала известна стоимость футболки сборной России

    Официальная футболка сборной России от Jogel будет стоить 5990 рублей. Об этом сообщил основатель российского бренда Артур Мовсесян.

    – 12 марта в магазинах российской сети Lamoda Sport, в том числе, онлайн, можно будет приобрести официальную футболку сборной России. Стоимость – 5990 рублей. Надеемся, что болельщики оценят такую демократичную цену и продажи будут такими, что мы не станем справляться с поставками.

    – Вы не считаете, что шесть тысяч за футболку – это много?

    – Это очень низкая цена. Посмотрите, за сколько продаются футболки известных европейских брендов – от 9 до 12 тысяч. При этом с технологической точки зрения, наша футболка не уступает футболкам, в которых, например, сборная Аргентины выигрывала ЧМ-2022. В футболках из такого же материала выступают «Барселона», «ПСЖ».

    • РФС представил новую форму сборной России сегодня.
    • Компания Jogel будет экипировщиком национальной команды до 2026 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:46
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    Комментарии (15)
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    VVM1964
    1710083170
    Ну а что вы хотите "Jogel" - это же не хухры-мухры ! Настоящее китайское качество гарантировано !!! )))
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    AtticusFinch
    1710083701
    не ну за 6000 дорогова-то...а за 5999 можно и три взять - заверните Джикию Песьякова и Сафонова!
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    ...уефан
    1710083986
    ...я понимаю так, что матчи сборной России можно расценивать, как рекламную акцию этого супербренда!?)...
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    Play
    1710084790
    Новый российский бренд с английским названием от армянского основателя традиционно шьют в Китае?
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    qwertyйцукен
    1710084795
    В футболках из такого же материала выступают «Барселона», «ПСЖ».=== Материал может и тот.А качество пошива ? Непонятный Jogel это ни разу не Adidas, который знает весь мир.
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    BRO_football
    1710085044
    Чем цена оправдана так и не объяснил. Футболки европейских брендов стоят дорого, а чем мы хуже?
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    cska1948
    1710085318
    "... В футболках из такого же материала выступают «Барселона», «ПСЖ».! -------------------------- Болельщики покупают футболку как сувенир, а вы цену ломите, как игрокам Барсы и ПСЖ.
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    Skull_Boy
    1710085485
    Ключевое слово БРЕНД, а не хрень про которую никто не знает, но дЭбилы всегда найдутся
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    acor94
    1710085700
    А себестоимость, интересно, какая.
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    Napaleon Banapart
    1710086901
    AraRas ... Мамой клянусь себе в убыток торгую...
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