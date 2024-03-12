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    • Роналдо заявил о желании увидеть Холанда и Мбаппе в «Реале»

    Роналдо заявил о желании увидеть Холанда и Мбаппе в «Реале»

    Бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Роналдо выразил надежду, что увидит в составе «сливочных» Джуда Беллингема, Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

    «Политика «Реала» заключается в том, чтобы подписывать лучших в мире. Холанд – один из лучших игроков мира. Все хотят Холанда. Сейчас он в невероятном клубе. «Сити» отлично работает. Думаю, сейчас Холанд очень там счастлив. Но посмотрим.

    Надеюсь, мы сможем увидеть всех этих игроков – Холанда, Мбаппе и Беллингема – в одном клубе. Если они все окажутся в «Реале», это напомнит мне о «галактикос».

    Если это произойдет, это будет просто безумие. Смотреть матчи «Реала» и видеть всех этих футболистов. Это будет невероятная команда, которая добьется особенных результатов.

    Но работа с ними стала бы большим вызовом для Карло Анчелотти. Правда, совместить хороших игроков проще, чем плохих. Для тренера это не будет такой уж большой проблемой», – сказал Роналдо.

    • 25-летний Мбаппе сейчас выступает за «ПСЖ» и может перейти в «Реал» по окончании сезона.
    • 23-летний Холанд играет за «Манчестер Сити».
    • 20-летний Беллингем перешел в «Реал» прошлым летом из дортмундской «Боруссии».

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:29
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    Комментарии (1)
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    SuperNils
    1710232675
    Ну и Дзюбу туда надо до кучи.
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