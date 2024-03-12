Роналдо заявил о желании увидеть Холанда и Мбаппе в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Роналдо выразил надежду, что увидит в составе «сливочных» Джуда Беллингема, Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

«Политика «Реала» заключается в том, чтобы подписывать лучших в мире. Холанд – один из лучших игроков мира. Все хотят Холанда. Сейчас он в невероятном клубе. «Сити» отлично работает. Думаю, сейчас Холанд очень там счастлив. Но посмотрим.

Надеюсь, мы сможем увидеть всех этих игроков – Холанда, Мбаппе и Беллингема – в одном клубе. Если они все окажутся в «Реале», это напомнит мне о «галактикос».

Если это произойдет, это будет просто безумие. Смотреть матчи «Реала» и видеть всех этих футболистов. Это будет невероятная команда, которая добьется особенных результатов.

Но работа с ними стала бы большим вызовом для Карло Анчелотти. Правда, совместить хороших игроков проще, чем плохих. Для тренера это не будет такой уж большой проблемой», – сказал Роналдо.