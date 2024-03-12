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    • «Химки» – «Краснодар»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, путь регионов, 12 марта

    «Химки» – «Краснодар»: прогноз на матч 1/4 финала Кубка России, путь регионов, 12 марта

    «Химки» и «Краснодар» сыграют друг с другом в четвертьфинале Кубка России на стадии Путь регионов. Игра состоится во вторник, 12 марта, и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Химки»

    Подмосковный клуб в последних пяти матчах выиграл две встречи, один раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения. Команда забила шесть голов и пропустила пять мячей. В среднем химчане забивают 1.2 мяча за матч, а пропускают 1 гол за игру. Отметим, «Химки» отдыхали 75 часов или 3.1 дня с последнего сыгранного матча.

    «Краснодар»

    Краснодарцы в последних пяти матчах выиграли две встречи, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. «Краснодар» забил 7 голов и пропустил 8 мячей. Команда забивает в среднем 1.4 гола за матч и пропускает 1.6 мяча за игру. «Краснодар» с последнего матча отдыхает 94 часа или 3.9 дня.

    Прогноз на матч «Химки» – «Краснодар»

    В последних трех матчах «Краснодар» выиграл все три встречи. На наш взгляд, гости – фаворит поединка. Наверняка «Краснодар» выиграет этот поединок (1.70).

    Источник: «Бомбардир»

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