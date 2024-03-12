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    • Агент Жорже отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

    Агент Жорже отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

    Руководитель агентства FIA Football, представляющего интересы главного тренера «Браги» Артура Жорже, Угу Кажуда ответил на вопрос о возможном назначении португальца на аналогичный пост в «Спартаке».

    «Мне не следует об этом говорить в данный момент. Артур сейчас является главным тренером «Браги» и сосредоточен на этом», – сказал Кажуда.

    • По данным журналиста Ивана Карпова, отставка нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля ожидается после 14 марта, когда команда проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренубргом».
    • В числе претендентов на место испанца находятся также Владимир Ивич («Краснодар»), бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также еще один неназванный специалист.

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    Источник: телеграм-канал СПАРТАК ИНФОРМ

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