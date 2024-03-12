Агент Жорже отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Руководитель агентства FIA Football, представляющего интересы главного тренера «Браги» Артура Жорже, Угу Кажуда ответил на вопрос о возможном назначении португальца на аналогичный пост в «Спартаке».

«Мне не следует об этом говорить в данный момент. Артур сейчас является главным тренером «Браги» и сосредоточен на этом», – сказал Кажуда.