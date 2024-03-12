Агент Селюк: «Кому-то хочется, чтобы Абаскаля поскорее убрали»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что нынешний главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доработает как минимум до конца сезона.

– Появилась информация, что Абаскаль будет уволен в ближайшее время, а на его место претендуют Черчесов и Ивич. Кто из них больше подходит «Спартаку»?

– Во-первых, никто его не уволит. Уверен, он останется до конца сезона. Не знаю, кто претендует, это, опять же, вброс.

Уверен, что 100% не Ивич. С чего вы взяли, что Ивич? Во-первых, он тренирует в «Краснодаре». Думаю, изначально это невозможно.

– В его контракте прописаны отступные в 900 тысяч евро.

– Дело не в отступных. Дело в том, что есть определенные имиджевые вещи. Вот что Ивич сделал виртуозного? Ну, хорошо – «Краснодар» идет на втором месте на данном этапе. Ну, и что? Чемпионат еще не закончился. При всех тренерах «Краснодар» всегда был в пятерке лучших команд России. Тогда лучше приглашать Галицкого, а не Ивича. Думаю, там больше Галицкий работает в команде.

Черчесов – хорошая кандидатура, но я почему-то думаю, что если бы хотели Черчесова, то уже давно могли его пригласить. Безусловно, кому-то хочется, чтобы Абаскаля скорее убрали. Вокруг «Спартака» все время происходят какие-то сплетни. Проиграли одну игру. Из-за одной игры менять? Если «Спартак» будет все время менять тренеров, то ничего хорошего в этом не будет.

Уверен, что никакой смены тренера не будет. Это глупость. Просто раскачивают лодку. Никакого Ивича не будет. Безусловно, Черчесов спартаковец, поэтому всплывает его имя. Черчесов – грамотный тренер, тут ничего не скажешь. Все с ним в порядке. Но если бы «Спартак» хотел пригласить Черчесова, они бы это сделали еще до Абаскаля.

В принципе, ситуация такая, что Абаскаля никто менять не будет. Как минимум, до конца сезона.