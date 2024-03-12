Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Агент Селюк: «Кому-то хочется, чтобы Абаскаля поскорее убрали»

    Агент Селюк: «Кому-то хочется, чтобы Абаскаля поскорее убрали»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что нынешний главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль доработает как минимум до конца сезона.

    – Появилась информация, что Абаскаль будет уволен в ближайшее время, а на его место претендуют Черчесов и Ивич. Кто из них больше подходит «Спартаку»?

    – Во-первых, никто его не уволит. Уверен, он останется до конца сезона. Не знаю, кто претендует, это, опять же, вброс.

    Уверен, что 100% не Ивич. С чего вы взяли, что Ивич? Во-первых, он тренирует в «Краснодаре». Думаю, изначально это невозможно.

    – В его контракте прописаны отступные в 900 тысяч евро.

    – Дело не в отступных. Дело в том, что есть определенные имиджевые вещи. Вот что Ивич сделал виртуозного? Ну, хорошо – «Краснодар» идет на втором месте на данном этапе. Ну, и что? Чемпионат еще не закончился. При всех тренерах «Краснодар» всегда был в пятерке лучших команд России. Тогда лучше приглашать Галицкого, а не Ивича. Думаю, там больше Галицкий работает в команде.

    Черчесов – хорошая кандидатура, но я почему-то думаю, что если бы хотели Черчесова, то уже давно могли его пригласить. Безусловно, кому-то хочется, чтобы Абаскаля скорее убрали. Вокруг «Спартака» все время происходят какие-то сплетни. Проиграли одну игру. Из-за одной игры менять? Если «Спартак» будет все время менять тренеров, то ничего хорошего в этом не будет.

    Уверен, что никакой смены тренера не будет. Это глупость. Просто раскачивают лодку. Никакого Ивича не будет. Безусловно, Черчесов спартаковец, поэтому всплывает его имя. Черчесов – грамотный тренер, тут ничего не скажешь. Все с ним в порядке. Но если бы «Спартак» хотел пригласить Черчесова, они бы это сделали еще до Абаскаля.

    В принципе, ситуация такая, что Абаскаля никто менять не будет. Как минимум, до конца сезона.

    • По данным журналиста Ивана Карпова, отставка Абаскаля ожидается после 14 марта, когда «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала пути РПЛ Кубка России с «Оренубргом».
    • В числе претендентов на место испанца находятся Владимир Ивич («Краснодар»); Apтуp Жорже Аморим («Брага»), бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также еще один неназванный специалист.

    Новости по теме
    Медведев ответил на вопрос, заинтересует ли Джикия «Зенит»
    Рабинер поделился сведениями о возможной смене главного тренера «Спартака» 3
    Гранат предложил попробовать Мостового в роли главного тренера «Спартака» 13
    Источник: «ВсеПроСпорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1710224243
    Наконец-то разумное на Бомбардире появилось. ФК Спартак работает в штатном режиме. Вся поднятая шумиха , плод воспалённого мозга блогеров и "доброжелателей". Без Спартака никому они нахер не нужны.
    Ответить
    TIMOTHY
    1710229926
    Так и мы за Абаскаля психа ,) один спартак нас мало веселит,а вот с рыжим как раз норм )
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+