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    Быстров высказался о работе Абаскаля

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров считает, что красно-белым надо было уволить главного тренера Гильермо Абаскаля до зимнего перерыва.

    «После того момента, как он переподписал контракт, я не вижу никаких положительных моментов в игре «Спартака». Внутри коллектива не улучшается обстановка, я не знаю, что выделить по игровым моментам.

    То, что этого Абаскаля надо было менять после переподписания контракта, было понятно до паузы. Посмотрите на его поведение. Если вы нас кормите завтраками, говорите, что клуб должен бороться за какие‑то места… Где?» – сказал Быстров.

    • В воскресенье «Спартак» уступил «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20‑го тура РПЛ.
    • Красно‑белые с 31 очком занимают 6-е место в чемпионате России.
    • Абаскаль возглавляет команду с лета 2022 года.
    • В феврале прошлого года испанец продлил контракт со «Спартаком» до лета 2025 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1710219559
    Бегство из Питера это нонсенс!)а секта говорит нормально)
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    СпорЦмен
    1710220700
    Абаскаль best of the best! :)))
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    fakeid
    1710220829
    стыдно за косорылых)
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    Алексей З
    1710222439
    Всё что касается Спартака , очень беспокоит бмжовских , этот сайт не даст вам соврать и комменты вам в доказательство. Непосильная ноша , каждый день обсуждать московский клуб , но работа есть работа. Как же вы беситесь когда Спартак называют "Народной командой", но ваша реакция на него об этом и говорит. Только Спартак удастоин вашим вниманием. Народная команда !!!
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