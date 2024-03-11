В «Спартаке» пообещали «разобраться» с Промесом

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб ждет возвращения из ОАЭ своего полузащитника Квинси Промеса.
«С Квинси работает команда адвокатов. Клуб с ним на связи. Мы надеемся, Промес вернется в Москву, и мы с ним разберемся», – сказал Зеленов.
- Промес получил два тюремных срока в Нидерландах: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
- 2 недели назад футболиста задержали в ОАЭ – он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
- С тех пор Промес посетил в ОАЭ ночной клуб.