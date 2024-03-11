Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    В «Спартаке» пообещали «разобраться» с Промесом

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб ждет возвращения из ОАЭ своего полузащитника Квинси Промеса.

    «С Квинси работает команда адвокатов. Клуб с ним на связи. Мы надеемся, Промес вернется в Москву, и мы с ним разберемся», – сказал Зеленов.

    • Промес получил два тюремных срока в Нидерландах: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
    • 2 недели назад футболиста задержали в ОАЭ – он попал в аварию и скрылся с места ДТП.
    • С тех пор Промес посетил в ОАЭ ночной клуб.

    Новости по теме
    Президент РФС прокомментировал ситуацию с Промесом 28
    Абаскаль ответил на вопрос журналиста о Промесе 4
    В «Спартаке» сказали, когда Промес вернется в Россию 15
    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:53
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Damir07
    1710183594
    Если бы это был русский игрок его бы сразу у нас посадила не на 2 года а на 20 лет а промесу что вы сделайте погладите по голове и скажите иди играй мы тебе ещё кучу бабок дадим Позор а не Спартак
    Ответить
    ФК Пупсик
    1710184504
    Да конечно в вонючем сырдыхе разберутся с бандитом - будет и дальше играть!!! Они уже все силы бросили, чтобы доказать, что его брат сам зарезался, и наркотики ему подбросили и пр.... А от лица все честных жителей Санкт-Петербурга скажу одно - ссать на тарасовку!!!!
    Ответить
    Damir07
    1710185090
    Я не фанат вообще рпл вообще не смотрю так иногда новости вылезают я повехростно знаю и этим ориентировочно пишу если я так пишу что скажет обычный русский болельщик простой который болеет не за какой то клуб а просто за футбол и человеческие качества да это позор скажет
    Ответить
    Bez Imeni
    1710186071
    Промес тип ещё тот конечно
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1710186387
    Как это они с ним разберутся интересно?? Клал он на вашу ферму
    Ответить
    andr45
    1710186669
    Напомню любителя голландского правосудия, что две эсэсовсеие дивизии «Викинг» и «Нордланд» были уком­плектованы голландцами, именно В Гааге был убти Милошевич, именно голландский суд бездоказательно обвинил Россию в катастрофе с самолетом. Сейчас Голландия как страна НАТО и ее солдаты воюют на Украине против России
    Ответить
    andr45
    1710186754
    Вообще разбор с сотрудником финмы, клуба и т.д. - это внутреннее дело)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+