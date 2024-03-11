Черчесов проанализировал поражение «Спартака» от «Факела»

Бывший тренер «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал итог матча 20-го тура РПЛ между москвичами и «Факелом» (0:2).

«Спартак» пропустил по голу в обоих таймах.

Москвичи проиграли «Факелу» оба матча в сезоне.

Черчесов – претендент на пост главного тренера «Спартака».

– «Спартак» уже второй раз в сезоне проигрывает «Факелу». С одинаковым счетом что в 13-м, что в 20-м турах. В этой игре футболисты обеих команду получили 12 карточек, и глава КДР РФС Артур Григорянц уже сказал, что это будет предметов рассмотрения на ближайшем дисциплинарном комитете – такая грубая игра. Почему так много нарушений было?

– Что у «Спартака», что у «Факела» свои сильные стороны. Не может «Факел» со «Спартаком» играть в открытый, техничный футбол, хотим ли того или нет. Из 12 карточек несколько можно было бы и не давать. Такое количество предупреждений еще не означает, что игра была такой уж грубой. Судья так увидел... «Факел» был неуступчивым, была борьба на поле. Воронежцы навязали спартаковцам свою игру, не давали возможности разбежаться. Те пропустили гол с пенальти. Нужно было отыгрываться, но взломать оборону «Факела» не так-то и просто. Мы уже не первый раз видим, что «Факел» любой команде может создать проблемы.

– У «Спартака» были шансы хотя бы на ничью? Или по такой игре без вариантов?

– Шансы всегда есть, особенно когда есть такой подбор футболистов. Другое дело, если ты на игру недонастроился с самой первой секунды. Как сказал один из футболистов «Спартака», я читал, не знаю, насколько это правда или нет, что после тяжелого матч с «Зенитом» был недонастрой. Сложно комментировать. Такие матчи, в том числе и у меня, бывали.

В этом матче, по той или иной причине, сложилось так. «Факел» был намного заряженнее, не дал сопернику реализовать свои возможности, а сам свои мячи забил. Даже не все сам – один с пенальти, а второй спартаковцы в свои ворота отправили.