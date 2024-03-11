Мостовой: «Нет причин для отставки Абаскаля из «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что команду должен возглавить Станислав Черчесов.

«Самый подходящий вариант тренера для «Спартака» – Станислав Черчесов, он только свободный у нас. Поэтому однозначно он, а не Карпин. Зачем Валерию Георгиевичу совмещать посты в сборной и таком клубе?

Много футбольных людей могут пойти работать в «Спартак». Если брать академию РФС, то многие ребята уже сейчас могут пойти работать помощниками в красно-белый клуб. Почти любой. Надо смотреть на прошлое каждого: кто-то не захочет идти, а кто-то без раздумий побежит.

Если бы меня позвали, то, конечно, бы пошел в «Спартак», но не побежал, ха-ха! Однако я думаю, что вряд ли Абаскаля уволят, нет причин для его ухода, хоть это и странно. Мостовой не критикует этого испанца, Мостовой говорит правду! При Абаскале «Спартак» как шел на пятом-шестом месте, так и находится там. Две победы и вернутся в тройку.

Сейчас страшного ничего нет. Уберите испанца с лавки и «Спартак» не будет проигрывать. Тем более, за такие деньги Абаскаль может смотреть матчи своей команды не из Тарасовки, а вообще – из Испании!» – сказал Мостовой.