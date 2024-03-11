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    • Три игрока из РПЛ вызваны в сборную Сербии на матч с Россией

    Три игрока из РПЛ вызваны в сборную Сербии на матч с Россией

    Сборная Сербии назвала заявку на товарищеский матч с Россией (21 марта). Есть три игрока из РПЛ.

    Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»).

    Защитники: Милан Гайич (ЦСКА), Никола Миленкович («Фиорентина»), Эрхан Машович («Бохум»), Страхиня Эракович («Зенит»), Матия Настасич («Мальорка»), Страхиня Павлович («Зальцбург»), Алекса Терзич («Зальцбург»), Саша Лукич («Фулхэм»).

    Полузащитники: Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Саша Зделар (ЦСКА), Срджан Михайлович («Црвена Звезда»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК), Филип Костич («Ювентус»), Душан Тадич («Фенербахче»), Самед Баждар («Партизан»), Лазар Самарджич («Удинезе»)

    Нападающие: Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Александар Митрович («Аль-Хиляль»).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1710171449
    Всего два игрока из своего чемпионата. Ну что цыгане разбрелись по миру.
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