Агент: «Кокорин не хуже форвардов сборной России»

Тимофей Бердышев, агент форварда «Ариса» Александра Кокорина, считает клиента достойным вызова в сборную России.
«Даже не задумывался, почему Александр Кокорин не вызывается в сборную России. Наверное, главный тренер не считает нужным. Александр, несомненно, игрок уровня сборной. Тюкавин, Чалов и Соболев показывают себя, вызываются в национальную команду – они тоже хорошие нападающие.
Я считаю, что Кокорин и по игре, и по результативности не уступает им. А дальше уже тренер сборной решает, кто ему сегодня больше нужен в команде», – сказал Бердышев.
- 32-летний Кокорин стоит 1 миллион евро.
- В сезоне чемпионата Кипра игрок провел 19 матчей, забил 6 голов, сделал ассист.
- За сборную России Кокорин провел 48 матчей, забил 12 голов.