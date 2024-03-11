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    Агент: «Кокорин не хуже форвардов сборной России»

    Тимофей Бердышев, агент форварда «Ариса» Александра Кокорина, считает клиента достойным вызова в сборную России.

    «Даже не задумывался, почему Александр Кокорин не вызывается в сборную России. Наверное, главный тренер не считает нужным. Александр, несомненно, игрок уровня сборной. Тюкавин, Чалов и Соболев показывают себя, вызываются в национальную команду – они тоже хорошие нападающие.

    Я считаю, что Кокорин и по игре, и по результативности не уступает им. А дальше уже тренер сборной решает, кто ему сегодня больше нужен в команде», – сказал Бердышев.

    • 32-летний Кокорин стоит 1 миллион евро.
    • В сезоне чемпионата Кипра игрок провел 19 матчей, забил 6 голов, сделал ассист.
    • За сборную России Кокорин провел 48 матчей, забил 12 голов.

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    Источник: «Чемпионат»

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