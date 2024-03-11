Агент: «Кокорин не хуже форвардов сборной России»

Тимофей Бердышев, агент форварда «Ариса» Александра Кокорина, считает клиента достойным вызова в сборную России.

«Даже не задумывался, почему Александр Кокорин не вызывается в сборную России. Наверное, главный тренер не считает нужным. Александр, несомненно, игрок уровня сборной. Тюкавин, Чалов и Соболев показывают себя, вызываются в национальную команду – они тоже хорошие нападающие.

Я считаю, что Кокорин и по игре, и по результативности не уступает им. А дальше уже тренер сборной решает, кто ему сегодня больше нужен в команде», – сказал Бердышев.