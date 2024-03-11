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    • Зарема иронично отреагировала на возможное возвращение Черчесова в «Спартак»

    Зарема иронично отреагировала на возможное возвращение Черчесова в «Спартак»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможное назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера московской команды.

    «Черчесов? Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся Черчесов, Амарал и Павел Андреев? Что у них в спортивной стратегии написано вообще? Это как на «Тойоту» поставить колeса от «Жигулей», а руль – от трактора», – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 15:03
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    Комментарии (7)
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    NewLife
    1710158873
    "Это как на «Тойоту» поставить колeса от «Жигулей», а руль – от трактора", а Зарему посадить водителем и поехать заправляться на Роснефти))
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1710159378
    Черчес старый сектант и ему можно дать порулить трактором на ферме в Тушино)
    Ответить
    ...уефан
    1710161055
    ...а "Тойота"- ета хто?...
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    Cleaner
    1710161829
    Зарема, ты нам про вчерашние 0:2 от ФАКЕЛА прокомментируй. А мы тут все ПОРЖЕМ!!!...)))
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    fakeid
    1710164473
    вот кобыла дистрофичная. прокомментируй вчерашний позор, слышь?
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    АлексМак
    1710165858
    стадо идиотов
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