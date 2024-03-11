Зарема иронично отреагировала на возможное возвращение Черчесова в «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможное назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера московской команды.

«Черчесов? Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся Черчесов, Амарал и Павел Андреев? Что у них в спортивной стратегии написано вообще? Это как на «Тойоту» поставить колeса от «Жигулей», а руль – от трактора», – сказала Зарема.