«Это смех»: Канчельскис – о возможном назначении Черчесова в «Спартак»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможном назначении Станислава Черчесова в «Спартак». Ранее сообщалось, что российский специалист стал претендентом на замену Гильермо Абаскалю.
«В «Спартаке» тренер никогда не может чувствовать себя в безопасности. В каком-то смысле Абаскаля даже жалко. Но он тоже много чудил в последнее время. То дисквалификацию получит, то с матча сбежит. Странные вещи происходят у красно-белых.
Черчесов в «Спартаке» – это смех, ничего хорошего из этого не выйдет», – сказал Канчельскис.
- Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007–2008 годах.
- Последним его клубом был «Ференцварош», откуда он ушел в июле 2023 года.