Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Это смех»: Канчельскис – о возможном назначении Черчесова в «Спартак»

    «Это смех»: Канчельскис – о возможном назначении Черчесова в «Спартак»

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможном назначении Станислава Черчесова в «Спартак». Ранее сообщалось, что российский специалист стал претендентом на замену Гильермо Абаскалю.

    «В «Спартаке» тренер никогда не может чувствовать себя в безопасности. В каком-то смысле Абаскаля даже жалко. Но он тоже много чудил в последнее время. То дисквалификацию получит, то с матча сбежит. Странные вещи происходят у красно-белых.

    Черчесов в «Спартаке» – это смех, ничего хорошего из этого не выйдет», – сказал Канчельскис.

    Новости по теме
    Уткин пошутил про игру с «Факелом» на олимпийском стадионе 1
    Президент РФС прокомментировал ситуацию с Промесом 10
    Форвард «Факела» раскритиковал качество газона на стадионе «Лужники» 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:00
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1710155443
    ...и ни одного аргумента. Сказал А, говори и Б...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+