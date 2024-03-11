«Это смех»: Канчельскис – о возможном назначении Черчесова в «Спартак»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможном назначении Станислава Черчесова в «Спартак». Ранее сообщалось, что российский специалист стал претендентом на замену Гильермо Абаскалю.

«В «Спартаке» тренер никогда не может чувствовать себя в безопасности. В каком-то смысле Абаскаля даже жалко. Но он тоже много чудил в последнее время. То дисквалификацию получит, то с матча сбежит. Странные вещи происходят у красно-белых.

Черчесов в «Спартаке» – это смех, ничего хорошего из этого не выйдет», – сказал Канчельскис.