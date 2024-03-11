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    Сборная России в июне сыграет с Беларусью в Минске

    Президент РФС Александр Дюков подтвердил наличие договоренности о проведении товарищеского матча Беларусь – Россия в июне.

    – Согласован ли матч с белорусами? УЕФА дал на него добро?

    – Да, мы договорились о матче со сборной Белоруссии. Игра планируется в июне в Минске.

    – Говорилось о том, что в 2024 году будет матч с командой Китая. Есть ли по этому направлению новости?

    – Мы находимся в контакте с коллегами из Китайской федерации футбола. Матч со сборной Китая возможен, но пока рано говорить о дате.

    – С Казахстаном ведете переговоры?

    – Мы поддерживаем контакты со многими федерациями. С Казахстаном на данный момент переговоров о матче не ведем.

    – Возможно ли участие сборной России в каком‑либо неофициальном турнире, типа Кубка CAFA (Центральноазиатской футбольной ассоциации)?

    – Если будет возможность, мы рассмотрим вариант участия в турнире.

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    Источник: «Матч ТВ»

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