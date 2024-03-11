Президент РФС прокомментировал ситуацию с Промесом

Президент РФС Александр Дюков сказал о наличии у него скепсиса к правоохранительным и судебным органам Нидерландов в связи с делом полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

– Ваше отношение к ситуации с Квинси Промесом?

– Безусловно, негативное. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером для болельщиков, для молодых футболистов. В данном случае важна юридическая составляющая. Сложно что‑то комментировать в контексте уголовных дел, которые были возбуждены в Нидерландах.

У меня есть определенный скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов. Но в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб, принять для себя решение – допустимо ли пребывание Промеса в команде или нет.

– Федерация футбола Нидерландов связывалась с РФС на тему его пребывания в России?

– Нет.

– Глава РПЛ Александр Алаев заявил, что человек с непогашенной судимостью не должен играть в лиге. Согласны?

– Нужно исходить из того, какая судебная система принимала решение. Если решение принято российской судебной системой, то футболист не должен играть. Что касается зарубежных судебных инстанций, то в их отношении, повторюсь, есть определенный скепсис, каждый случай нужно рассматривать индивидуально.