Президент РФС прокомментировал ситуацию с Промесом

Президент РФС Александр Дюков сказал о наличии у него скепсиса к правоохранительным и судебным органам Нидерландов в связи с делом полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
– Ваше отношение к ситуации с Квинси Промесом?
– Безусловно, негативное. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером для болельщиков, для молодых футболистов. В данном случае важна юридическая составляющая. Сложно что‑то комментировать в контексте уголовных дел, которые были возбуждены в Нидерландах.
У меня есть определенный скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов. Но в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб, принять для себя решение – допустимо ли пребывание Промеса в команде или нет.
– Федерация футбола Нидерландов связывалась с РФС на тему его пребывания в России?
– Нет.
– Глава РПЛ Александр Алаев заявил, что человек с непогашенной судимостью не должен играть в лиге. Согласны?
– Нужно исходить из того, какая судебная система принимала решение. Если решение принято российской судебной системой, то футболист не должен играть. Что касается зарубежных судебных инстанций, то в их отношении, повторюсь, есть определенный скепсис, каждый случай нужно рассматривать индивидуально.
- Промес получил два тюремных срока в Нидерландах: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
- На прошлой неделе футболиста задержали в ОАЭ – он попал в аварию и скрылся с места ДТП.