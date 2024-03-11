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    Президент РФС прокомментировал ситуацию с Промесом

    Президент РФС Александр Дюков сказал о наличии у него скепсиса к правоохранительным и судебным органам Нидерландов в связи с делом полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    – Ваше отношение к ситуации с Квинси Промесом?

    – Безусловно, негативное. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером для болельщиков, для молодых футболистов. В данном случае важна юридическая составляющая. Сложно что‑то комментировать в контексте уголовных дел, которые были возбуждены в Нидерландах.

    У меня есть определенный скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов. Но в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб, принять для себя решение – допустимо ли пребывание Промеса в команде или нет.

    – Федерация футбола Нидерландов связывалась с РФС на тему его пребывания в России?

    – Нет.

    – Глава РПЛ Александр Алаев заявил, что человек с непогашенной судимостью не должен играть в лиге. Согласны?

    – Нужно исходить из того, какая судебная система принимала решение. Если решение принято российской судебной системой, то футболист не должен играть. Что касается зарубежных судебных инстанций, то в их отношении, повторюсь, есть определенный скепсис, каждый случай нужно рассматривать индивидуально.

    • Промес получил два тюремных срока в Нидерландах: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
    • На прошлой неделе футболиста задержали в ОАЭ – он попал в аварию и скрылся с места ДТП.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии (10)
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    СпорЦмен
    1710151479
    На гельотину его.
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    BRO_football
    1710153184
    Скепсис у него есть, эксперт хренов! И в чём же выражен этот скепсис? Подставное уголовное дело? А зачем? Какой смысл?
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    MazaiNN
    1710154598
    Сказано ,,скепсис,, то есть сомнение значит скепсис. Сигнал сверху всем комментаторам подан. Всем сомневаться.. Точка. А в Эмираты наверное уже группа сотрудников ФСО вылетела чтоб сопроводить домой Квинси без эксцессов. А то этот чидило ещё чего по дороге в аэропорт отчебучит. Как говорится ****** везде грязь найдет.(Без обид спартачи за поговорку)
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    Давид59
    1710154598
    И то верно!!! Нет доверия голландскому суду! То ли дело наш! Басманный!
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    WE ARE FOR PETER
    1710154951
    Дюков сможет подросткам объяснить недоверие к суду Голландии!? И что родственник сам упал на нож тоже детям расскажи
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