Руководство «Спартака» вело переговоры с Ивичем еще в ноябре

Руководство «Спартака» обсуждало с Владимиром Ивичем его возможное назначение на пост главного тренера команды еще в ноябре прошлого года. По данным «Чемпионата», тогда общение со специалистом велось через брата серба.

В воскресенье, 10 марта, «Спартак» уступил «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20‑го тура РПЛ.

Гильермо Абаскаль возглавляет красно-белых с сезона-2022/23. Под его руководством команда в прошлом году выиграла бронзовые медали чемпионата России.

Владимир Ивич возглавляет «Краснодар» с января 2023 года, его соглашение рассчитано до 31 декабря 2024-го.

По данным Metaratings.ru, у спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала в приоритете другие кандидатуры. На данный момент, речь идет об иностранных специалистах.

Еще одним кандидатом на пост главного тренера команды журналист Иван Карпов назвал Станислава Черчесова.

В этом сезоне «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 31 очком.