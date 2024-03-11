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    • Руководство «Спартака» вело переговоры с Ивичем еще в ноябре

    Руководство «Спартака» вело переговоры с Ивичем еще в ноябре

    Руководство «Спартака» обсуждало с Владимиром Ивичем его возможное назначение на пост главного тренера команды еще в ноябре прошлого года. По данным «Чемпионата», тогда общение со специалистом велось через брата серба.

    • В воскресенье, 10 марта, «Спартак» уступил «Факелу» со счетом 0:2 в матче 20‑го тура РПЛ.
    • Гильермо Абаскаль возглавляет красно-белых с сезона-2022/23. Под его руководством команда в прошлом году выиграла бронзовые медали чемпионата России.
    • Владимир Ивич возглавляет «Краснодар» с января 2023 года, его соглашение рассчитано до 31 декабря 2024-го.
    • По данным Metaratings.ru, у спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала в приоритете другие кандидатуры. На данный момент, речь идет об иностранных специалистах.
    • Еще одним кандидатом на пост главного тренера команды журналист Иван Карпов назвал Станислава Черчесова.
    • В этом сезоне «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 31 очком.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    O-kolesov
    1710148483
    И в ноябре Ивич сказал: " Пшёл бы ты спартак, далеко и надолго"
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    Дядя Серёжа
    1710149526
    ... через гада главврача... если вы не отзавётесь, мы напишем в Спортлото.... В.С. Высоцкий
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    WE ARE FOR PETER
    1710149754
    Ивич не такой уж и сильный тренер если на то пошло! Из г конфетки не сделает! А денег у Спартака нет,промес вывез все)
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