Песков высказался о матче России и Сербии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сборной России будет нелегко в товарищеском матче с Сербией.

«Мы встречаемся с сербами, это очень близкий нам народ. Это наши действительно настоящие друзья. Сойтись с ними в дружеском поединке – это очень здорово. Легко нашим футболистам не придется», – сказал Песков.