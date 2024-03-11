Песков высказался о матче России и Сербии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сборной России будет нелегко в товарищеском матче с Сербией.
«Мы встречаемся с сербами, это очень близкий нам народ. Это наши действительно настоящие друзья. Сойтись с ними в дружеском поединке – это очень здорово. Легко нашим футболистам не придется», – сказал Песков.
- Сборная России проведет товарищеские матчи с Сербией 21 марта и с Парагваем 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на «ВТБ Арене».
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.