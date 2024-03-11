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    Песков высказался о матче России и Сербии

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сборной России будет нелегко в товарищеском матче с Сербией.

    «Мы встречаемся с сербами, это очень близкий нам народ. Это наши действительно настоящие друзья. Сойтись с ними в дружеском поединке – это очень здорово. Легко нашим футболистам не придется», – сказал Песков.

    • Сборная России проведет товарищеские матчи с Сербией 21 марта и с Парагваем 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на «ВТБ Арене».
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1710146129
    Зачем это здесь ? Рупор лжи и пропаганды. "Близкий народ" , "Настоящие друзья". Вы десятилетиями вещали , что мы братский народ , а потом наступил 24.02.2022 и куда всё делось. Какая цена вашим словам ?
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