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    • «Торпедо» – «Тюмень»: прогноз на матч 22 тура Первой лиги, 11 марта

    «Торпедо» – «Тюмень»: прогноз на матч 22 тура Первой лиги, 11 марта

    В 22 туре Первой Лиги «Торпедо» дома сыграет с «Тюменью». Игра состоится в понедельник, 11 марта, и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Торпедо»

    Москвичи идут на 10 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 27 очков, набранные в 21 матче. «Торпедо» выиграло 7 матчей, 6 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Москвичи забили 19 голов и пропустили 21 мяч. Отметим, отставание от ТОП-4 составляет 11 баллов, а отрыв от зоны вылета – 6 очков.

    «Тюмень»

    «Тюмень» занимает 5 место с 35 очками. Команда выиграла 10 матчей, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. «Тюмень» забила 28 голов и пропустила 20 мячей. Коллектив отстает от ТОП-4 на три балла.

    Прогноз на матч «Торпедо» – «Тюмень»

    История противостояния команд насчитывает 11 матчей, в которых 7 раз выигрывало «Торпедо», а «Тюмень» победила в 1 встрече. 3 последние очные встречи закончились 2 победами «Торпедо» и ничьей.

    «Торпедо», на наш взгляд, фаворит предстоящей встречи. Наверняка москвичи выиграют поединок (2.08).

    Источник: «Бомбардир»

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