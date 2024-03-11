Радимов призвал «Спартак» отпустить Абаскаля

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Владислав Радимов высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
«Отпустите Абаскаля!
Я еще с осени говорю о том, что Абаскаль делает все, чтобы добиться неустойки от «Спартака» и уехать домой. Ну перестаньте мучать друг друга и болельщиков, примите волевое решение и отпустите вы его!
Команда просто не готова к рестарту сезона. Позиционной атаки как не было, так и нет. Конфликты с игроками стали уже постоянными. Странный отъезд перед игрой с «Зенитом» и вовсе вошел в историю.
Отпустите человека и сделайте всем лучше. Сменив тренера сейчас, вы дадите новому наставнику время на то, чтобы подготовиться к следующему сезону, потому что в этом ловить уже нечего.
Ну а Гилермо, тебе приятного чаепития. Если, конечно, в стакане чай», – написал Радимов, прикрепив скриншот, на котором Абаскаль пьет из стаканчика.
- В 20-м туре РПЛ «Спартак» в Москве проиграл «Факелу» 0:2.
- В прошлом матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге Абаскаль отсутстовал на скамейке запасных красно-белых из-за дисквалификации. Он смотрел матч на клубной базе.