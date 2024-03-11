Радимов призвал «Спартак» отпустить Абаскаля

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Владислав Радимов высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Отпустите Абаскаля!

Я еще с осени говорю о том, что Абаскаль делает все, чтобы добиться неустойки от «Спартака» и уехать домой. Ну перестаньте мучать друг друга и болельщиков, примите волевое решение и отпустите вы его!

Команда просто не готова к рестарту сезона. Позиционной атаки как не было, так и нет. Конфликты с игроками стали уже постоянными. Странный отъезд перед игрой с «Зенитом» и вовсе вошел в историю.

Отпустите человека и сделайте всем лучше. Сменив тренера сейчас, вы дадите новому наставнику время на то, чтобы подготовиться к следующему сезону, потому что в этом ловить уже нечего.

Ну а Гилермо, тебе приятного чаепития. Если, конечно, в стакане чай», – написал Радимов, прикрепив скриншот, на котором Абаскаль пьет из стаканчика.