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    Радимов призвал «Спартак» отпустить Абаскаля

    Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Владислав Радимов высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

    «Отпустите Абаскаля!

    Я еще с осени говорю о том, что Абаскаль делает все, чтобы добиться неустойки от «Спартака» и уехать домой. Ну перестаньте мучать друг друга и болельщиков, примите волевое решение и отпустите вы его!

    Команда просто не готова к рестарту сезона. Позиционной атаки как не было, так и нет. Конфликты с игроками стали уже постоянными. Странный отъезд перед игрой с «Зенитом» и вовсе вошел в историю.

    Отпустите человека и сделайте всем лучше. Сменив тренера сейчас, вы дадите новому наставнику время на то, чтобы подготовиться к следующему сезону, потому что в этом ловить уже нечего.

    Ну а Гилермо, тебе приятного чаепития. Если, конечно, в стакане чай», – написал Радимов, прикрепив скриншот, на котором Абаскаль пьет из стаканчика.

    • В 20-м туре РПЛ «Спартак» в Москве проиграл «Факелу» 0:2.
    • В прошлом матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге Абаскаль отсутстовал на скамейке запасных красно-белых из-за дисквалификации. Он смотрел матч на клубной базе.

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    Источник: телеграм-канал Владислав Радимов

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    Сегодня, 08:09
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    СпорЦмен
    1710135077
    Надо всеми силами за Абаскаля держаться. Дайте ему еще 100 миллионов на трансферы и еще столько же агентам! Мы же со своей стороны, будем спокойно ржать над вами! :)))
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    sochi-2013
    1710135105
    Зачем им вообще тренер, если после первой же проигранной встречи, начинают его травить, давать советы и искать замену? Назначьте Соболя с Джикой главными, и пускай рулят.
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    fakeid
    1710135210
    и как другой тренер будет работать без трансферов, если его назначить сейчас? и нафига готовить к новому сезону этот отработанный материал, если там пол-состава нужно разгонять, чем летом хряки и займутся?
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    fakeid
    1710135364
    хотя, знаю один случай, когда тренера назначили 20 марта, трансферное окно, понятно, уже давно было закрыто, работать пришлось с тем, что есть. а играли они крайне плохо, раз тренера в середине марта пришлось менять. пришёл новый тренер и стартовал с 8 побед подряд. звали его виллаш-боаш)
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    Дядя Серёжа
    1710135418
    То что происходит - это оскорбление...
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    oyabun
    1710138191
    В данном случае полностью поддерживаю Радимова.
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    Aндрей-кадулин-google
    1710139348
    Нет и ещё раз нет, болельщикам нравится этот клоун
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710139560
    Отпустите ЕГО в Гималаи Отпустите его насовсем А не то он завоет а не то он залает А не то он кого-нибудь съест.. Гыгыгы
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