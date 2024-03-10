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    • Главный тренер «Факела» объяснил, за счет чего команда победила «Спартак»

    Главный тренер «Факела» объяснил, за счет чего команда победила «Спартак»

    Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев подвел итоги матча со «Спартаком». Воронежская команда победила со счетом 2:0.

    «Я еще до начала матча говорил, что кто сыграет в лучший футбол, тот и выиграет. Наверное, мы сыграли лучше. Забили, не пропустили, проявили характер. Ребята молодцы, что сыграли с большим желанием и огромной целеустремленностью. Мы до матча говорили, что наша задача – набрать три очка. Это были не просто слова. Нужно было не бояться, хорошо прессинговать и тактически правильно сыграть. Ребята все выполнили.

    Большое количество желтых карточек? Грубой игры не было, никто никого не «убивал». Судьи ж все разные, каждый по‑своему трактует. Им видней.

    Я бы не сказал, что это лучший матч «Факела» под моим руководством, если брать по содержанию игры. Но по эмоциональному фону и желанию победить – одна из лучших игр. Тем более зная, какой антураж стоял до матча: «Реванш, реванш». Все говорили о том, что «Спартак» не имеет права даже думать о том, чтобы не обыграть «Факел». Нас это немного подстегивало, но это чисто эмоции и не более того», – сказал Ташуев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:37
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    Комментарии (4)
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    VVM1964
    1710096906
    Не понятен настрой Спартака на этот матч ((( Неужели матч с Зенитом так повлиял ? (((
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    k611
    1710098760
    Не без фарта победили конечно. Глупый пенальти, ладно бы был фол последней надежды, а здесь на ровном месте, зачем так играть в своей штрафной. Автогол чистое невезение Спартака. Могли и в ничейку сгонять, но играли красно-белые объективно плохо.
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