Главный тренер «Факела» объяснил, за счет чего команда победила «Спартак»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев подвел итоги матча со «Спартаком». Воронежская команда победила со счетом 2:0.

«Я еще до начала матча говорил, что кто сыграет в лучший футбол, тот и выиграет. Наверное, мы сыграли лучше. Забили, не пропустили, проявили характер. Ребята молодцы, что сыграли с большим желанием и огромной целеустремленностью. Мы до матча говорили, что наша задача – набрать три очка. Это были не просто слова. Нужно было не бояться, хорошо прессинговать и тактически правильно сыграть. Ребята все выполнили.

Большое количество желтых карточек? Грубой игры не было, никто никого не «убивал». Судьи ж все разные, каждый по‑своему трактует. Им видней.

Я бы не сказал, что это лучший матч «Факела» под моим руководством, если брать по содержанию игры. Но по эмоциональному фону и желанию победить – одна из лучших игр. Тем более зная, какой антураж стоял до матча: «Реванш, реванш». Все говорили о том, что «Спартак» не имеет права даже думать о том, чтобы не обыграть «Факел». Нас это немного подстегивало, но это чисто эмоции и не более того», – сказал Ташуев.