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    • Ловчев – о Галактионове: «Дайте ему Роналду и Месси, а потом требуйте отставку»

    Ловчев – о Галактионове: «Дайте ему Роналду и Месси, а потом требуйте отставку»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев встал на защиту главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова после ничьей с «Сочи» (2:2).

    «Локо» еще не выиграл после зимней паузы. В прошлом туре команда уступила «Сочи».

    – Что случилось с «Локомотивом», кто виноват в потере пяти очков в двух весенних турах?

    – Ничего особенного не происходит. Сила команды, в каком она состоянии находится, определяется не по двум турам, а позднее. Пока идет борьба, у «Локомотива» было много возможностей забить, но не хватало наигранности, последнего паса. «Локомотив» был сильнее «Сочи», должен был выигрывать.

    – Болельщики уже требуют отставки Галактионова. Что скажете, нужно ли сгоряча принимать решение?

    – Болельщики каждый раз требуют отставку тренера. Дайте Криштиану Роналду и Лионеля Месси этому тренеру, а потом требуйте отставку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1710092275
    Испанцу кого дать!?)) Проигрывает счас факелу )
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    qwertyйцукен
    1710092848
    Зачем там Роналду и Месси ? Там же Зюба есть.Он их обоих одной рукой ...передрочит.Гы гы
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