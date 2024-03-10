Ловчев – о Галактионове: «Дайте ему Роналду и Месси, а потом требуйте отставку»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев встал на защиту главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова после ничьей с «Сочи» (2:2).

«Локо» еще не выиграл после зимней паузы. В прошлом туре команда уступила «Сочи».

– Что случилось с «Локомотивом», кто виноват в потере пяти очков в двух весенних турах?

– Ничего особенного не происходит. Сила команды, в каком она состоянии находится, определяется не по двум турам, а позднее. Пока идет борьба, у «Локомотива» было много возможностей забить, но не хватало наигранности, последнего паса. «Локомотив» был сильнее «Сочи», должен был выигрывать.

– Болельщики уже требуют отставки Галактионова. Что скажете, нужно ли сгоряча принимать решение?

– Болельщики каждый раз требуют отставку тренера. Дайте Криштиану Роналду и Лионеля Месси этому тренеру, а потом требуйте отставку.