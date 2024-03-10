В «Спартаке» сказали, когда Промес вернется в Россию

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с Квинси Промесом.
– Что с Промесом, когда клуб ожидает его возвращения?
– Промес сейчас находится в Эмиратах. Добавить к прошлому официальному заявлению нечего. Надеемся, что скоро он присоединится к команде.
– Правдива ли информация о ДТП и перенесенном на другую дату суде?
– С нашей стороны неправильно преждевременно комментировать детали этого дела, когда нет полной ясности. Давайте дождемся, как ситуация разрешится – тогда уже можно будет о чем‑то говорить.
– Как оцените его публикации в социальных сетях?
– Не даем оценки его публикациям. Оценивать можно только конкретные действия.
– Болельщики немного не понимают этого.
– Это болельщики, они могут давать оценки, это их полное право.
- Промес получил два тюремных срока в Нидерландах: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
- На прошлой неделе футболиста задержали в ОАЭ – он попал в аварию и скрылся с места ДТП.