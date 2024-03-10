В «Спартаке» сказали, когда Промес вернется в Россию

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с Квинси Промесом.

– Что с Промесом, когда клуб ожидает его возвращения?

– Промес сейчас находится в Эмиратах. Добавить к прошлому официальному заявлению нечего. Надеемся, что скоро он присоединится к команде.

– Правдива ли информация о ДТП и перенесенном на другую дату суде?

– С нашей стороны неправильно преждевременно комментировать детали этого дела, когда нет полной ясности. Давайте дождемся, как ситуация разрешится – тогда уже можно будет о чем‑то говорить.

– Как оцените его публикации в социальных сетях?

– Не даем оценки его публикациям. Оценивать можно только конкретные действия.

– Болельщики немного не понимают этого.

– Это болельщики, они могут давать оценки, это их полное право.