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    В «Спартаке» сказали, когда Промес вернется в Россию

    Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с Квинси Промесом.

    – Что с Промесом, когда клуб ожидает его возвращения?

    – Промес сейчас находится в Эмиратах. Добавить к прошлому официальному заявлению нечего. Надеемся, что скоро он присоединится к команде.

    – Правдива ли информация о ДТП и перенесенном на другую дату суде?

    – С нашей стороны неправильно преждевременно комментировать детали этого дела, когда нет полной ясности. Давайте дождемся, как ситуация разрешится – тогда уже можно будет о чем‑то говорить.

    – Как оцените его публикации в социальных сетях?

    – Не даем оценки его публикациям. Оценивать можно только конкретные действия.

    – Болельщики немного не понимают этого.

    – Это болельщики, они могут давать оценки, это их полное право.

    • Промес получил два тюремных срока в Нидерландах: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
    • На прошлой неделе футболиста задержали в ОАЭ – он попал в аварию и скрылся с места ДТП.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:45
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    Комментарии (11)
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    порт
    1710089562
    Через восемь лет, с чистой совестью.
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    fakeid
    1710089584
    пофиг на зулуса. сейчас важнее пойти разрабатывать план нападения на тарасофскую ветку после матча)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1710089991
    Какой срамтак? Свинси Промясу некогда. У него то кабаки, то клубы, то автогонки. Плевал он на свинарник со своей наркоколокольни. Гыгыгы
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    polt
    1710090896
    "Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с Квинси Промесом"... Темнила не хуже Пескова.
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    Desma
    1710091207
    В Спартаке сказали, но не уточнили через сколько лет.................
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    nik55
    1710092004
    пока он вернется-----рыжего выгнать нужно
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    alefreddy
    1710093850
    все туманно и размыто
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    Вомбат
    1710094405
    Нормальный заголовок был бы: В Спартаке не сказали, когда Промес вернется в Россию. Но у позорного Бомбардира своя позорная логика.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1710094727
    Надо Квинси выдать России Нидерландам для справедливого суда над международным наркоторговцем например
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