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    • Галактионов объяснил, почему «Локо» не смог обыграть «Сочи»

    Галактионов объяснил, почему «Локо» не смог обыграть «Сочи»

    лавный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий после ничьей с «Сочи». Команды сыграли со счетом 2:2 в 20-м туре РПЛ.

    – Если отталкиваться от матча с «Динамо», то это шаг вперед по качеству игры, игра давалась. Достаточно неплохо действовали, моменты были. Моментов была уйма, надо было постараться хладнокровнее распорядиться этими эпизодами и все решать.

    – Чего не хватило в завершающей стадии? Эмоций, психологии или дело в чем‑то другом?

    – Все вместе, совокупность факторов. Самое главное – не хватило психологического спокойствия в завершающей стадии. Результат есть, его надо принимать. Для нас он не самый хороший, хотелось выиграть и двигаться дальше.

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    Источник: «Бомбардир»

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