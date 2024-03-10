Галактионов объяснил, почему «Локо» не смог обыграть «Сочи»

лавный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий после ничьей с «Сочи». Команды сыграли со счетом 2:2 в 20-м туре РПЛ.

– Если отталкиваться от матча с «Динамо», то это шаг вперед по качеству игры, игра давалась. Достаточно неплохо действовали, моменты были. Моментов была уйма, надо было постараться хладнокровнее распорядиться этими эпизодами и все решать.

– Чего не хватило в завершающей стадии? Эмоций, психологии или дело в чем‑то другом?

– Все вместе, совокупность факторов. Самое главное – не хватило психологического спокойствия в завершающей стадии. Результат есть, его надо принимать. Для нас он не самый хороший, хотелось выиграть и двигаться дальше.