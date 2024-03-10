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    Промес поддержал «Спартак» из ОАЭ перед матчем с «Факелом»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес опубликовал пост в поддержку клуба в день матча 20-го тура РПЛ против «Факела».

    Сам игрок находится в ОАЭ, где ждет наказания за ДТП и отъезд с его места.

    • В Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.
    • На прошлой неделе игрок не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.
    • Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.
    • В понедельник стало известно, что Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам.
    • На этой неделе Квинси посетил ночной клуб в ОАЭ.

    Фото: соцсети Квинси Промеса

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.03.2024 16:45
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    Комментарии (14)
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    Дубина
    1710078992
    Газпром не дает выехать Антохе!!
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    fakeid
    1710079271
    позор зусулу! отсиживается в комфортном номере и фоточки шлёт, в то время, как хряки на грани зоны вылета и ещё на открывашке канализацию прорвало!!
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    MazaiNN
    1710080091
    Спартак поддержал Промеса перед заседанием суда.
    Ответить
    subbotaspartak
    1710080773
    Антошка, Антошка - сыграй в футбол немножко... Тили-тили, трали-вали, это нам не задавали...
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1710080779
    А где секта)) не рады поддержке!?)) 7 лет вас поддерживать будет по смс ваш херой наркоконтра.
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    шахта Заполярная
    1710081506
    Подиразные львы спят что ли на ветках Спартака. Зайти на ветку не возможно, все дерьмом , засранцы закидали.
    Ответить
    VVM1964
    1710082564
    Антоха, ты нужен команде и болельщикам, ЖДЕМ !!!
    Ответить
    Kollljan
    1710085174
    Он глумится над Спартаком.
    Ответить
    TIMOTHY
    1710092499
    Тьфу на вас сказал барон нарик)
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    zenitforever2015
    1710093017
    Это он хорошо подержал....
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