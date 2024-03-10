Промес поддержал «Спартак» из ОАЭ перед матчем с «Факелом»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес опубликовал пост в поддержку клуба в день матча 20-го тура РПЛ против «Факела».

Сам игрок находится в ОАЭ, где ждет наказания за ДТП и отъезд с его места.

В Нидерландах Промес получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.

На прошлой неделе игрок не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.

В понедельник стало известно, что Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам.

На этой неделе Квинси посетил ночной клуб в ОАЭ.

Фото: соцсети Квинси Промеса