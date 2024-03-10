Орлов процитировал песню Антонова, отвечая на вопрос о заговоре против «Краснодара»

Комментатор Геннадий Орлов не видит судейского заговора против «Краснодара».

«Краснодар» был недоволен судейством в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

Команда по итогам тура утратила лидерство.

У «Краснодара» 0 трофеев за 16-летнюю историю.

«Слова Владимира Ивича о судействе и о том, что кто-то хочет показать «Краснодар» его место? Намек на какой-то заговор? Помню, Петржелла заявил, что «Зенит» никогда не станет чемпионом, намекая на заговор Москвы... Хм. Не знаю... Это какая-то слабая позиция тренера. Ну играет-то «Краснодар» неважно! «Ростов» был сильнее! Надо прежде всего обратить внимание на себя. Ну какой заговор? Вся Москва поддерживает «Краснодар» в борьбе с «Зенитом». Почитайте, что пишут СМИ. Ну кто хочет показать «Краснодару» его место? «Зенит»? Да «Зенит» сам играет, потерял очки со «Спартаком», сейчас победил «Урал».

Зачем все валить на судей? Это все эмоции. Вспоминаются строки из песни – «Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении». Нужно думать о более глобальном. Пока весной игра «Краснодара» не поставлена. Но подопечные Ивича по-прежнему имеют хорошие шансы на чемпионство», – сказал Орлов.