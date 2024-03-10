Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Русский Месси» хочет возвращения Федуна в «Спартак»

    Бывший форвард «Спартака» Денис «Русский Месси» Денис Давыдов не против возвращения в клуб Леонида Федуна.

    – Когда Леонид Федун продавал «Спартак», то говорили, что клуб станет лучше. Видна ли сейчас разница, клуб стал лучше?

    – Команда идет на пятом месте, это было и с Федуном, и без него, плюс-минус всегда так и шли. Интересно посмотреть, как команда проведет остаток сезона. «Спартак» показал в матче с «Зенитом», что хорошо готов к сезону.

    – Хотели бы ли вы, чтобы Федун вернулся в «Спартак»?

    – Я не знаю, он же только президент, он не решает какие-то внутренние дела. Насколько мне известно, он не лез в работу клуба. Там есть кому этим заниматься – генеральный директор, спортивный. Все покажет конец сезона. Я на этот вопрос затрудняюсь ответить. Я как человек, знающий Леонида Арнольдовича, хотел бы, чтобы он вернулся.

    • Давыдов – воспитанник «Спартака».
    • Свое прозвище «Русский Месси» он получил благодаря Леониду Федуну.
    • Месяц назад нападающий объявил о приостановке карьеры в 28 лет.

    Новости по теме
    Брат Федуна прокомментировал информацию, что экс-владелец «Спартака» в 90-е жил в коробке из-под телевизора 9
    Брат Федуна прокомментировал ситуацию с задержанием Промеса в ОАЭ 13
    Федун объяснил, почему новичку «Спартака» Угальде будет тяжело в Москве 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:26
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+