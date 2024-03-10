«Русский Месси» хочет возвращения Федуна в «Спартак»

Бывший форвард «Спартака» Денис «Русский Месси» Денис Давыдов не против возвращения в клуб Леонида Федуна.

– Когда Леонид Федун продавал «Спартак», то говорили, что клуб станет лучше. Видна ли сейчас разница, клуб стал лучше?

– Команда идет на пятом месте, это было и с Федуном, и без него, плюс-минус всегда так и шли. Интересно посмотреть, как команда проведет остаток сезона. «Спартак» показал в матче с «Зенитом», что хорошо готов к сезону.

– Хотели бы ли вы, чтобы Федун вернулся в «Спартак»?

– Я не знаю, он же только президент, он не решает какие-то внутренние дела. Насколько мне известно, он не лез в работу клуба. Там есть кому этим заниматься – генеральный директор, спортивный. Все покажет конец сезона. Я на этот вопрос затрудняюсь ответить. Я как человек, знающий Леонида Арнольдовича, хотел бы, чтобы он вернулся.