Смородская: «Место Промеса – в тюрьме»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации вокруг спартаковца Квинси Промеса.
«Вы сами рассматриваете происходящее как медийный кризис вокруг «Спартака» или как недопустимое поведение Промеса? Он ведь осужден судом. Где его место? В тюрьме, вот именно.
То, что с ним не хотят разрывать контракт – вопросы к «Спартаку», – сказала Смородская.
- На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
- Его задерживали из-за побега с места ДТП.
- Параллельно экстрадиции футболиста «Спартака» добиваются Нидерланды, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.