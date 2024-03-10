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    Смородская: «Место Промеса – в тюрьме»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации вокруг спартаковца Квинси Промеса.

    «Вы сами рассматриваете происходящее как медийный кризис вокруг «Спартака» или как недопустимое поведение Промеса? Он ведь осужден судом. Где его место? В тюрьме, вот именно.

    То, что с ним не хотят разрывать контракт – вопросы к «Спартаку», – сказала Смородская.

    • На прошлой неделе Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ.
    • Его задерживали из-за побега с места ДТП.
    • Параллельно экстрадиции футболиста «Спартака» добиваются Нидерланды, где его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    Валерий-Власов-google
    1710066560
    А о месте Смородской даже не хочется писать.
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    Алексей З
    1710068581
    Наверно вы правы его место в тюрьме , на шконке рядом с вами , такой бескорыстной, и вашим зятем , который при вас управлял трансферами клуба. Промес пока в ОАЭ , но это не помешает вам отправиться в Бутырку , место ему попридержать. Передачками вас с зятем обеспечат родственники , в добрый путь !
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