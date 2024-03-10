Смородская: «Место Промеса – в тюрьме»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации вокруг спартаковца Квинси Промеса.

«Вы сами рассматриваете происходящее как медийный кризис вокруг «Спартака» или как недопустимое поведение Промеса? Он ведь осужден судом. Где его место? В тюрьме, вот именно.

То, что с ним не хотят разрывать контракт – вопросы к «Спартаку», – сказала Смородская.