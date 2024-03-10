Томпсон из «Оренбурга» – об избиении девушки: «Что случилось, то случилось»

Новичок «Оренбурга» Хорди Томпсон прокомментировал уголовное преследование в Чили.
- В ноябре Томпсон был арестован за избиение бывшей девушки. Команда юристов обжаловала его предварительное заключение, но он должен был оставаться под домашним арестом.
- Сторона девушки пытается привлечь игрока за покушение на убийство.
«Да, были проблемы с отъездом из Чили. Но я доволен и не жалею, что уехал. Чувствую себя нормально. Меня интересует только футбольная тема. Что случилось, то случилось. Я сфокусирован на футболе, мне интересен только он. История с девушкой завершена», – сказал Томпсон.
- Игрока выпустили из Чили под залог квартиры.