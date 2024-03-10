Томпсон из «Оренбурга» – об избиении девушки: «Что случилось, то случилось»

Новичок «Оренбурга» Хорди Томпсон прокомментировал уголовное преследование в Чили.

В ноябре Томпсон был арестован за избиение бывшей девушки. Команда юристов обжаловала его предварительное заключение, но он должен был оставаться под домашним арестом.

Сторона девушки пытается привлечь игрока за покушение на убийство.

«Да, были проблемы с отъездом из Чили. Но я доволен и не жалею, что уехал. Чувствую себя нормально. Меня интересует только футбольная тема. Что случилось, то случилось. Я сфокусирован на футболе, мне интересен только он. История с девушкой завершена», – сказал Томпсон.