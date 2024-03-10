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    • Томпсон из «Оренбурга» – об избиении девушки: «Что случилось, то случилось»

    Томпсон из «Оренбурга» – об избиении девушки: «Что случилось, то случилось»

    Новичок «Оренбурга» Хорди Томпсон прокомментировал уголовное преследование в Чили.

    • В ноябре Томпсон был арестован за избиение бывшей девушки. Команда юристов обжаловала его предварительное заключение, но он должен был оставаться под домашним арестом.
    • Сторона девушки пытается привлечь игрока за покушение на убийство.

    «Да, были проблемы с отъездом из Чили. Но я доволен и не жалею, что уехал. Чувствую себя нормально. Меня интересует только футбольная тема. Что случилось, то случилось. Я сфокусирован на футболе, мне интересен только он. История с девушкой завершена», – сказал Томпсон.

    • Игрока выпустили из Чили под залог квартиры.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (2)
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    lordmrv
    1710065249
    Критики Промеса - вперед! Ваш выход!
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    acor94
    1710068992
    Бывает и такое в жизни, остается только посочувствовать парню, что ему пришлось с толкнуться с таким. Удачи в Оренбурге.
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