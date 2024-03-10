«Играли два говна»: Попов – о матче «Рубин» – «Пари НН»

Бывшему защитнику «Рубина» Алексею Попову не понравился матч 20-го тура РПЛ между казанцами и «Пари НН» (0:1).

«Игра была равна, играли два говна. Потерянные два часа и у меня, и у болельщиков «Рубина». Команда никакая, я всегда это говорю. Руководство клуба занимается садизмом, мазохизмом над собой и над болельщиками.

Две команды, абсолютно не умеющие играть, показали абсолютно бездарный футбол, но одна забила, другая нет. Точнее, у другой даже моментов не было», – сказал Попов.