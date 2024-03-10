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    «Играли два говна»: Попов – о матче «Рубин» – «Пари НН»

    Бывшему защитнику «Рубина» Алексею Попову не понравился матч 20-го тура РПЛ между казанцами и «Пари НН» (0:1).

    «Игра была равна, играли два говна. Потерянные два часа и у меня, и у болельщиков «Рубина». Команда никакая, я всегда это говорю. Руководство клуба занимается садизмом, мазохизмом над собой и над болельщиками.

    Две команды, абсолютно не умеющие играть, показали абсолютно бездарный футбол, но одна забила, другая нет. Точнее, у другой даже моментов не было», – сказал Попов.

    • Единственный гол на 5-й минуте забил Александр Трошечкин.
    • «Рубин» идет в таблице 7-м, «Пари НН» – 9-м.
    • У обеих команд впереди 3-недельная пауза.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (5)
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    witalik
    1710062450
    А что за ГАВНО этот Жопов. Никогда не слышал за подобное футбольное Дерьмо...Чмо жоповское, опохмелись, бродяга...
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    bset
    1710064413
    "Или играйте как Барселона в лучшие годы или не играйте вовсе". Так что ли? Ну тогда давайте оставим чемпионат Москвы и Петербурга, а остальных по домам распустим.
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