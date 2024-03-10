«Играли два говна»: Попов – о матче «Рубин» – «Пари НН»

Бывшему защитнику «Рубина» Алексею Попову не понравился матч 20-го тура РПЛ между казанцами и «Пари НН» (0:1).
«Игра была равна, играли два говна. Потерянные два часа и у меня, и у болельщиков «Рубина». Команда никакая, я всегда это говорю. Руководство клуба занимается садизмом, мазохизмом над собой и над болельщиками.
Две команды, абсолютно не умеющие играть, показали абсолютно бездарный футбол, но одна забила, другая нет. Точнее, у другой даже моментов не было», – сказал Попов.
- Единственный гол на 5-й минуте забил Александр Трошечкин.
- «Рубин» идет в таблице 7-м, «Пари НН» – 9-м.
- У обеих команд впереди 3-недельная пауза.