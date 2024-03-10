В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Байер» и «Вольфсбург». Матч пройдет в Леверкузене, начало – в 21:30 (мск).

«Байер»

Команда Хаби Алонсо лидирует в чемпионате Германии, набрав 64 очка. «Байер» добыл 20 побед, 4 раза сыграл вничью и не потерпел ни одного поражения, разница мячей 61:16.

Отрыв от 2-го места составляет 10 очков.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» набрал 25 очков и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Нико Ковача добыли 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 30:39.

Отрыв от зоны вылета – 8 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

Прогноз на матч «Байер» – «Вольфсбург»

У «Байер» продолжается фантастическая беспроигрышная серию, шансов у «Вольфсбурга» будет немного. Наш прогноз – ИТБ (2.0) с коэффициентом 1.68.