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    • «Байер» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 25 тура Бундеслиги, 10 марта

    «Байер» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 25 тура Бундеслиги, 10 марта

    В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Байер» и «Вольфсбург». Матч пройдет в Леверкузене, начало – в 21:30 (мск).

    «Байер»

    Команда Хаби Алонсо лидирует в чемпионате Германии, набрав 64 очка. «Байер» добыл 20 побед, 4 раза сыграл вничью и не потерпел ни одного поражения, разница мячей 61:16.

    Отрыв от 2-го места составляет 10 очков.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» набрал 25 очков и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Нико Ковача добыли 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 30:39.

    Отрыв от зоны вылета – 8 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

    • 21.10.23 «Вольфсбург» – «Байер» – 1:2;
    • 16.04.23 «Вольфсбург» – «Байер» – 0:0;
    • 22.10.22 «Байер» – «Вольфсбург» – 2:2;
    • 20.03.22 «Вольфсбург» – «Байер» – 0:2;
    • 30.10.21 «Байер» – «Вольфсбург» – 0:2.

    Прогноз на матч «Байер» – «Вольфсбург»

    У «Байер» продолжается фантастическая беспроигрышная серию, шансов у «Вольфсбурга» будет немного. Наш прогноз – ИТБ (2.0) с коэффициентом 1.68.

    Источник: «Бомбардир»

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