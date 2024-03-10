Личка объяснил, как «Динамо» будет справляться с отъездом 11 игроков в сборные

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сообщил, что его команда в ближайшую паузу на сборные не досчитается 11 игроков.

«Конечно, это неприятно. Я сегодня считал, мы потеряем 11 игроков, которые уедут в разные сборные. К счастью, только Чавес полетит в Америку. Все остальные латиноамериканские игроки будут играть в Европе, им только предстоит лететь через Стамбул. Это уже плюс. Раньше было потяжелее. Перелеты по 30 часов в один конец – Чавес, Карраскаль и другие. Например, в пятницу в 7 утра они возвращаются, а в субботу нам играть. Это сумасшествие, тяжело для них. У других тренеров, таких, как Гвардиола, еще сложнее – они приходят в раздевалку, а там сидят два игрока.

Будем привлекать игроков второй команды или будем работать все вместе. Конечно, для тренера лучше, когда все на месте, работают каждый день. С другой стороны Карраскаль с Колумбией играет с Испанией. Отличная игра, отличная практика. Фаби Бальбуэна будет играть тут, в России. Для меня это плюс. Такие матчи дают много игрокам. За это я тоже рад», – сказал Личка.