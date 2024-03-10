В воскресенье, 10 марта, в 28-м туре испанской Примеры встречаются «Реал» и «Сельта». Игра состоится в Мадриде, начало – в 20:30 (мск).

«Реал»

Команда Карло Анчелотти лидирует в чемпионате Испании, набрав 66 очков. «Реал» одержал 20 побед, 6 раз сыграл вничью и 1 раз проиграл, разница мячей 56:18.

«Реал» оторвался от 2-го места на 7 очков и имеет самую надежную оборону в лиге.

«Сельта»

У «Сельты» – 24 очка и 17-е место в таблице. Коллектив Рафаэля Бенитеса имеет 5 побед, 9 ничьих и 13 поражений, разница мячей – 30:39.

От зоны вылета команду отделяют 5 очков.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

Прогноз на матч «Реал» – «Сельта»

После непростой игры против «Лейпцига» в Лиге чемпионов «Реал» постарается одержать победу «малой кровью». Наш прогноз – Ф2 (+1,5) с коэффициентом 1.95.