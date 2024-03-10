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    «Реал» – «Сельта»: прогноз на матч 28 тура Примеры, 10 марта

    В воскресенье, 10 марта, в 28-м туре испанской Примеры встречаются «Реал» и «Сельта». Игра состоится в Мадриде, начало – в 20:30 (мск).

    «Реал»

    Команда Карло Анчелотти лидирует в чемпионате Испании, набрав 66 очков. «Реал» одержал 20 побед, 6 раз сыграл вничью и 1 раз проиграл, разница мячей 56:18.

    «Реал» оторвался от 2-го места на 7 очков и имеет самую надежную оборону в лиге.

    «Сельта»

    У «Сельты» – 24 очка и 17-е место в таблице. Коллектив Рафаэля Бенитеса имеет 5 побед, 9 ничьих и 13 поражений, разница мячей – 30:39.

    От зоны вылета команду отделяют 5 очков.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 25.08.23 «Сельта» – «Реал» – 0:1;
    • 22.04.23 «Реал» – «Сельта» – 2:0;
    • 20.08.22 «Сельта» – «Реал» – 1:4;
    • 02.04.22 «Сельта» – «Реал» – 1:2;
    • 12.09.21 «Реал» – «Сельта» – 5:2.

    Прогноз на матч «Реал» – «Сельта»

    После непростой игры против «Лейпцига» в Лиге чемпионов «Реал» постарается одержать победу «малой кровью». Наш прогноз – Ф2 (+1,5) с коэффициентом 1.95.

    Источник: «Бомбардир»

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