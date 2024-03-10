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    «Марсель» – «Нант»: прогноз на матч 25 тура Лиги 1, 10 марта

    В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 сыграют «Марсель» и «Нант». Матч пройдет в Марселе, начало – в 22:45 (мск).

    «Марсель»

    Команда Жана-Луи Гассе находятся на 7-м месте в чемпионате Франции с 36 очками. «Марсель» добыл 9 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей 38:26.

    От 6-го места, дающего путевку в еврокубки, команда отстает на 3 очка.

    «Нант»

    «Нант» набрал 25 очков и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Жослена Гурвеннека добыли 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 23:36.

    Отрыв команды от зоны переходных матчей составляет 1 очко.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 01.09.23 «Нант» – «Марсель» – 1:1;
    • 01.02.23 «Нант» – «Марсель» – 0:2;
    • 20.08.22 «Марсель» – «Нант» – 2:1;
    • 20.04.22 «Марсель» – «Нант» – 3:2;
    • 01.12.21 «Нант» – «Марсель» – 0:1.

    Прогноз на матч «Марсель» – «Нант»

    «Марсель» продлит свою победную серию и продолжит борьбу за еврокубки. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.

    Источник: «Бомбардир»

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