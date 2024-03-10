В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 сыграют «Марсель» и «Нант». Матч пройдет в Марселе, начало – в 22:45 (мск).

«Марсель»

Команда Жана-Луи Гассе находятся на 7-м месте в чемпионате Франции с 36 очками. «Марсель» добыл 9 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей 38:26.

От 6-го места, дающего путевку в еврокубки, команда отстает на 3 очка.

«Нант»

«Нант» набрал 25 очков и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Жослена Гурвеннека добыли 7 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 13 поражений, разница мячей – 23:36.

Отрыв команды от зоны переходных матчей составляет 1 очко.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

01.09.23 «Нант» – «Марсель» – 1:1;

01.02.23 «Нант» – «Марсель» – 0:2;

20.08.22 «Марсель» – «Нант» – 2:1;

20.04.22 «Марсель» – «Нант» – 3:2;

01.12.21 «Нант» – «Марсель» – 0:1.

Прогноз на матч «Марсель» – «Нант»

«Марсель» продлит свою победную серию и продолжит борьбу за еврокубки. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.50.