В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 сыграют «Страсбур» и «Монако». Матч пройдет в Страсбурге, начало – в 18:00 (мск).

«Страсбур»

Команда Патрика Виейра занимает 12-е место чемпионате Франции, набрав 26 очков. «Страсбур» одержал 6 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей 25:37.

От зоны переходных матчей команду отделяют 2 очка.

«Монако»

У «Монако» – 42 очка в 24 играх и 3-е место в таблице. Коллектив Ади Хюттера добыл 12 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 44:34.

От 2-го места «Монако» отстает на 4 очка, от 1-го – на 13.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Страсбур» – «Монако»

Класс «Монако» должен сказаться. Гости ведут борьбу за Лигу чемпионов и не имеют права терять очки. Наш прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.50.