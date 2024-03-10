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    • «Страсбур» – «Монако»: прогноз на матч 25 тура Лиги 1, 10 марта

    «Страсбур» – «Монако»: прогноз на матч 25 тура Лиги 1, 10 марта

    В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 сыграют «Страсбур» и «Монако». Матч пройдет в Страсбурге, начало – в 18:00 (мск).

    «Страсбур»

    Команда Патрика Виейра занимает 12-е место чемпионате Франции, набрав 26 очков. «Страсбур» одержал 6 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей 25:37.

    От зоны переходных матчей команду отделяют 2 очка.

    «Монако»

    У «Монако» – 42 очка в 24 играх и 3-е место в таблице. Коллектив Ади Хюттера добыл 12 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 44:34.

    От 2-го места «Монако» отстает на 4 очка, от 1-го – на 13.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 20.08.23 «Монако» – «Страсбур» – 3:0;
    • 02.04.23 «Монако» – «Страсбур» – 4:3;
    • 06.08.22 «Страсбур» – «Монако» – 1:2;
    • 13.03.22 «Страсбур» – «Монако» – 1:0;
    • 28.11.21 «Монако» – «Страсбур» – 1:1.

    Прогноз на матч «Страсбур» – «Монако»

    Класс «Монако» должен сказаться. Гости ведут борьбу за Лигу чемпионов и не имеют права терять очки. Наш прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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