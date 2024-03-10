В воскресенье, 10 марта, в 25-м туре французской Лиги 1 сыграют «Страсбур» и «Монако». Матч пройдет в Страсбурге, начало – в 18:00 (мск).
«Страсбур»
Команда Патрика Виейра занимает 12-е место чемпионате Франции, набрав 26 очков. «Страсбур» одержал 6 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей 25:37.
От зоны переходных матчей команду отделяют 2 очка.
«Монако»
У «Монако» – 42 очка в 24 играх и 3-е место в таблице. Коллектив Ади Хюттера добыл 12 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 44:34.
От 2-го места «Монако» отстает на 4 очка, от 1-го – на 13.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 20.08.23 «Монако» – «Страсбур» – 3:0;
- 02.04.23 «Монако» – «Страсбур» – 4:3;
- 06.08.22 «Страсбур» – «Монако» – 1:2;
- 13.03.22 «Страсбур» – «Монако» – 1:0;
- 28.11.21 «Монако» – «Страсбур» – 1:1.
Прогноз на матч «Страсбур» – «Монако»
Класс «Монако» должен сказаться. Гости ведут борьбу за Лигу чемпионов и не имеют права терять очки. Наш прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.50.