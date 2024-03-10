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    • «Черноморец» – «СКА-Хабаровск»: прогноз на матч 22 тура Первой Лиги, 10 марта

    «Черноморец» – «СКА-Хабаровск»: прогноз на матч 22 тура Первой Лиги, 10 марта

    В воскресенье, 10 марта, в 22 туре Первой Лиги «Черноморец» дома сыграет с хабаровским «СКА». Игра начнется в 15:00 по мск.

    «Черноморец»

    Новороссийцы идут на последнем, 18 месте в турнирной таблице. Команда в 21 матче Первой Лиги набрала 18 очков, выиграла 3 матча, 9 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. Для выхода из зоны вылета «Черноморцу» нужно набрать минимум три балла. К слову, команда забила 17 голов и пропустила 28 мячей.

    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчане идут на 13 месте в турнирной таблице, имеют в своем активе 25 очков. Команда выиграла 6 матчей, в 7 поединках сыграла вничью и потерпела 8 поражений. «СКА-Хабаровск» имеет отрыв от зоны вылета в 5 баллов, что же касается команд из топ-4, то хабаровчане отстают на 10 баллов. Отметим, команда забила 20 голов и пропустила 23 мяча.

    Прогноз на матч «Черноморец» – «СКА-Хабаровск»

    В предстоящей встрече довольно сложно выбрать фаворита матча, поэтому сделаем выбор в пользу менее рискованного пари. Допустим, поставим на ТМ 2.5 (1.50). Обе команды не блещут результативностью.

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    Источник: «Бомбардир»

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