В воскресенье, 10 марта, «Алания» дома сыграет с «Соколом». Игру начнут в 17:00 по мск.

«Алания»

Команда занимает 7 место с 32 очками. Владикавказцы выиграли 8 матчей, столько же раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Команда забила 24 гола, а пропустила 25 мячей. В активе «Алании» 32 мяча, а отставание от зоны стыковых матчей составляет три балла.

Саратовцы идут на 15 месте с 23 очками. Команда выиграла 6 встреч, 5 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Сокол» забил 19 голов и пропустил 35 мячей. Отрыв от зоны вылета составляет только три очка.

«Сокол» не проигрывает в 8 матчах кряду.

Прогноз на матч «Алания» – «Сокол»

В шести очных встречах команды выиграли друг друга по 2 раза, еще в 2 играх была зафиксирована ничья. Владикавказцы, несмотря на игровую форму, а напомним, команда не может выиграть в 8 матчах подряд, выглядят фаворитом матча. Наверняка хозяева возьмут три очка и приблизятся к зоне повышения в классе. Наш прогноз – победа «Алании» (1.65).